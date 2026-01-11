Coppa di Francia, il Lens non sbaglia mai: tris al Sochaux con l'ex Roma Saud titolare  

Nessuna sorpresa nella prima partita odierna della Coppa di Francia, valida per i sedicesimi di finale. Il Lens - capolista rivelazione della Ligue 1 con un punto di vantaggio sulla corazzata Psg - vince con un secco 3-0 contro il Sochaux, che dopo un passato glorioso si ritrova in Championnat National (terza serie della piramide calcistica transalpina). Edouard sblocca la sfida nel primo tempo, poi nel finale Udol e Sima calano il tris che vale l'accesso agli ottavi di finale. Saud, ex Roma, ha giocato titolare, ma nel finale (minuto 76) è stato sostituito, lasciando il posto ad Aguilar.