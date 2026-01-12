Barcellona-Real, finale rovente: Mbappé "risponde" al gesto di Cubarsi e chiede di abbandonare il campo
Il finale di Barcellona-Real Madrid, finale di Supercoppa spagnola vinta dal Barça 3-2, si è scaldato. Soprattutto durante i festeggiamenti dopo il triplice fischio dell'arbitro, che ha sancito il trionfo dei catalani sui rivali di sempre. La doppietta di Raphinha e il gol di Lewandwski hanno reso inutili le reti segnate da Vinicius e Gonzalo Garcìa aumentando la frustrazione del Madrid, che nei minuti finali di partita ha sfiorato il pareggio in extremis. A fine gara, Cubarsí prima e Mbappé poi si sono resti protagonisti di due gesti che sono diventati virali e che non sono sfuggiti all'occhio attento del web.
I due gesti di Cubarsì e Mbappé
Subito dopo i tre fischi dell'arbitro il Barcellona si è stretto in un abbraccio di gruppo per scaricare la tensione accumulata e festeggiare insieme la Supercoppa vinta. Non appena il capannello di giocatori blaugrana si è sfoltito e diradato, Cubarsi ha mosso qualche passo verso le tribune e, guardando in alto, ha mimato due volte il gesto dell'ombrello camuffandolo nell'esultanza generale. Poco dopo, al momento della consegna delle medaglie al Real Madrid, una volta ricevuta la sua, Mbappé ha chiesto ai suoi compagni di non assistere alla proclamazione del Barcellona e di abbandonare il campo facendo ampi gesti e mimando il rientro negli spogliatoi. Il tutto ripreso dalle telecamere dello stadio King Abdullah Sports City, sede della finale.