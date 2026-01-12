Il finale di Barcellona-Real Madrid, finale di Supercoppa spagnola vinta dal Barça 3-2, si è scaldato. Soprattutto durante i festeggiamenti dopo il triplice fischio dell'arbitro, che ha sancito il trionfo dei catalani sui rivali di sempre. La doppietta di Raphinha e il gol di Lewandwski hanno reso inutili le reti segnate da Vinicius e Gonzalo Garcìa aumentando la frustrazione del Madrid, che nei minuti finali di partita ha sfiorato il pareggio in extremis. A fine gara, Cubarsí prima e Mbappé poi si sono resti protagonisti di due gesti che sono diventati virali e che non sono sfuggiti all'occhio attento del web.