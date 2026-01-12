Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Fa Cup, Szoboszlai trascina il Liverpool: 4-1 al Barnsley© Getty Images

Fa Cup, Szoboszlai trascina il Liverpool: 4-1 al Barnsley

Gli uomini di Slot si qualificano ai sedicesimi di finale: in gol anche Frimpong, Etikité e Wirtz
1 min

Il Liverpool batte il Barnsley 4-1 e si aggiudica la sfida valevole per i 32esimi di finale di Fa Cup. Nei sedicesimi gli uomini di Slot affronteranno il Brighton (che ha eliminato il Manchester United). I Reds hanno imposto il loro ritmo sin dalle prime battute, sbloccando immediatamente il risultato. 

Liverpool-Barnsley, il tabellino

Wirtz chiude la partita

Al 9' Szoboszlai sfrutta un assist di Mac Allister e insacca; passano 25' e l'argentino si ripete regalando un assist al bacio per Frimpong. Il Barnsley accorcia le distanze prima dell'intervallo con Philips; nella ripresa dopo un paio di occasioni fallite, il Liverpool mette a segno il terzo gol, grazie a Wirtz. In pieno recupero, con gli ospiti tutti in attacco, arriva anche il quarto sigillo, firmato da Ekitiké.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Liverpool-Barnsley, la cronaca

