Fenerbahce, il gol più bello: una parte del salario di Guendouzi e compagni ai bambini in difficoltà

ROMA - Sostenere i bambini in condizioni di svantaggio e contribuire alla loro istruzione, crescita e alle loro opportunità future. Questo l'obiettivo della speciale iniziativa di responsabilità sociale a lungo termine e sostenibile lanciata dai turchi del Fenerbahce .

Fenerbahce, iniziativa per i bambini in difficoltà

Al centro del progetto vi è un impegno chiaro e concreto: l’1% dei salari derivanti da tutti i trasferimenti della prima squadra di calcio sarà destinato a un programma dedicato al sostegno dei bambini. "I calciatori che non condividono questo principio di responsabilità sociale - spiega lo stesso club turco in una nota pubblicata sui propri profili social - non verranno presi in considerazione nelle trattative di mercato, rendendo l’iniziativa parte integrante della politica sportiva del club e non una semplice campagna simbolica".

Il sostegno di Guendouzi e compagni

Il progetto nasce da un’idea visionaria del direttore sportivo Devin Özeks, pienamente sposata e sviluppata dal club, ed è dedicato alla memoria di sua madre, Cornelia Özek, i cui valori rappresentano il cuore dell’iniziativa. L’iniziativa ha ricevuto un forte sostegno anche dallo spogliatoio. Diversi giocatori della prima squadra (tra cui Ederson, Asensio, l'ex laziale Guendouzi sbarcato al Fenerbahce in questo mercato di gennaio e già andato in gol con la sua nuova maglia, Skriniar, Talisca, Akturkoglu, Alvarez, Semedo, Fred e Brown), hanno condiviso il messaggio del club sui propri canali social, rafforzando la natura collettiva dell’impegno e l’allineamento della squadra ai valori dell’istituzione.

Gli obiettivi del club turco

Il Fenerbahce ha sottolineato che "il progetto non sarà un’azione temporanea, ma un modello permanente e sostenibile di responsabilità sociale, sviluppato in collaborazione con istituzioni e organizzazioni competenti".

Come nella sua tradizione storica, il club turco ha ribadito che "il successo non verrà misurato solo attraverso i trofei, ma anche attraverso l’impatto positivo e duraturo generato nella società e nella vita delle persone, riaffermando il proprio ruolo di istituzione profondamente legata alla comunità, dentro e fuori dal campo".