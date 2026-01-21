Follia in Inghilterra: testata all'avversario! E non è la prima volta...
Milutin Osmajic continua a far parlare di se. L'attaccante montenegrino del Preston, che milita in Championship, è stato espulso per una testata a John Lundstram, centrocampista dell'Hull City, nel corso dell'ultima sfida di campionato. Osmajic ha affrontato l'avversario e lo ha colpito dopo un faccia a faccia, avvenuto oltre il 90'. Rischia una lunga squalifica.
Osmajic, i precedenti e le squalifiche
Non si tratta dell'unico episodio che ha visto coinvolto l'attaccante montenegrino: a novembre scorso Osmajic ha subito una squalifica di nove giornate per aver rivolto insulti razzisti a Hannibal Mejbri del Burnley durante una gara di Championship della scorsa stagione. Nel 2024 era stato invece fermato per otto turni dopo aver morso il difensore del Blackburn Owen Beck. Ora una nuova disavventura.