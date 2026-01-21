Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 21 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Follia in Inghilterra: testata all'avversario! E non è la prima volta...

Follia in Inghilterra: testata all'avversario! E non è la prima volta...

Osmajic, attaccante montenegrino del Preston, ha colpito duramente un avversario. Rischia una lunga squalifica. E i precedenti parlano chiaro...
1 min

Milutin Osmajic continua a far parlare di se. L'attaccante montenegrino del Preston, che milita in Championship, è stato espulso per una testata a John Lundstram, centrocampista dell'Hull City, nel corso dell'ultima sfida di campionato. Osmajic ha affrontato l'avversario e lo ha colpito dopo un faccia a faccia, avvenuto oltre il 90'. Rischia una lunga squalifica.

Osmajic, i precedenti e le squalifiche

Non si tratta dell'unico episodio che ha visto coinvolto l'attaccante montenegrino: a novembre scorso Osmajic ha subito una squalifica di nove giornate per aver rivolto insulti razzisti a Hannibal Mejbri del Burnley durante una gara di Championship della scorsa stagione. Nel 2024 era stato invece fermato per otto turni dopo aver morso il difensore del Blackburn Owen Beck. Ora una nuova disavventura.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Bove giocherà in InghilterraBailey torna all'Aston Villa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS