Follia in Inghilterra: testata all'avversario! E non è la prima volta...

Milutin Osmajic continua a far parlare di se. L'attaccante montenegrino del Preston, che milita in Championship, è stato espulso per una testata a John Lundstram, centrocampista dell'Hull City, nel corso dell'ultima sfida di campionato. Osmajic ha affrontato l'avversario e lo ha colpito dopo un faccia a faccia, avvenuto oltre il 90'. Rischia una lunga squalifica.