venerdì 23 gennaio 2026
Lazio in crisi nera, intanto in Arabia due ex riscrivono la storia dell'Al-Hilal con un gol in rovesciata da urlo

La squadra saudita sta volando grazie alle mosse dell'ex allenatore bianconceleste e di un centrocampista fuori categoria: i dettagli
2 min
TagsLazioInzaghiMilinkovic-Savic

Mentre la Lazio è in crisi di risultati e vive un momento complicato per le cessioni di giocatori importanti e per il caso Romagnoli, l'Al-Hilal sta dominando il calcio in Arabia Saudita con due ex biancocelesti in vetrina. Si tratta dell'allenatore Simone Inzaghi e di Milinkovic-Savic, centrocampista che evidemente è fuori categoria per gli standard sauditi. Il "Sergente" ha continuato a mostrare il suo talento cristallino senza cali di rendimento anche fuori dall'Italia. 

 

 

Milinkovic-Savic, che magia in Saudi Pro League 

Ieri, tra l'altro, è stato protagonista di un vero e proprio capolavoro. Nella partita contro l'Al-Fayha, terminata 4-1 per i padroni di casa guidati da Simone Inzaghi, Milinkovic-Savic ha firmato un gol da antologia: una rovesciata spettacolare al 37', che ha lasciato di sasso il portiere avversario. Una prodezza esteticamente perfetta, decisiva per l'esito del match. Grazie a questa rete acrobatica, l'Al-Hilal ha pareggiato l'iniziale svantaggio (gol di Sakala al 14') e ha avviato la rimonta che ha poi portato alla vittoria convincente, utile per consolidare il primato in classifica con un vantaggio di sette punti sull'Al Nasser. Da quelle parti lo scudetto sembra già cucito sulle maglie dei giocatori dell'Al-Hilal...  

 

 

 

 

 

