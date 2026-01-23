Arriva la serie tv sul Manchester United in stile The Crown

Manchester United da serie tv: accordo con Lionsgate

L’intesa è ancora in fase embrionale: non esistono al momento una sceneggiatura definitiva né una piattaforma di distribuzione già confermata. Ma il segnale è chiaro. Per la prima volta, lo United apre ufficialmente alla drammatizzazione televisiva di decenni di trionfi, cadute e rinascite che hanno reso il club uno dei più influenti del calcio mondiale. Se la serie verrà prodotta e venduta, il Manchester United incasserà diversi milioni di sterline garantiti, oltre a royalty future legate a stagioni ed episodi. Lionsgate, colosso dell’intrattenimento dietro franchise come Hunger Games, John Wick e Twilight, porta in dote una forte esperienza narrativa e una crescente attenzione alle storie sportive.

Dai Busby Babes a Ferguson: una storia da leggenda

La serie potrebbe partire da uno dei momenti più drammatici della storia del club: il disastro aereo di Monaco del 1958, che costò la vita a otto giocatori e segnò per sempre l’identità dei Red Devils. Da lì, la ricostruzione firmata Matt Busby, culminata nella Coppa dei Campioni del 1968. Ampio spazio sarebbe inevitabilmente riservato all’era di Sir Alex Ferguson, il ciclo che ha definito il Manchester United moderno: tredici Premier League, cinque FA Cup e due Champions League tra il 1993 e il 2013. L’apice resta la stagione 1998-99, con il leggendario Triplete. Un’epopea accompagnata da campioni iconici come Cantona, Beckham, Cristiano Ronaldo, Rooney.

Successi, crisi e potere: il nodo del controllo creativo

La narrazione non si fermerebbe ai trionfi. La storia dello United è fatta anche di ombre: la retrocessione del 1974, i lunghi digiuni prima di Ferguson, il vuoto lasciato dopo il suo addio e le continue tensioni legate alla proprietà. Dall’arrivo dei Glazer nel 2005 fino all’ingresso di Jim Ratcliffe nel 2023, con conseguenti tagli e ristrutturazioni. Resta però una questione centrale: il controllo editoriale. Non è stato ancora chiarito quanto il club potrà influenzare i contenuti della serie, tema delicato dopo i precedenti rifiuti a progetti firmati Amazon e Disney+. Ora, però, lo United sembra pronto a fare il grande passo. La collaborazione con Lionsgate potrebbe segnare una svolta nel rapporto tra calcio e industria dell’intrattenimento: il Manchester United non più solo squadra, ma racconto globale, pronto a vivere anche sul piccolo schermo.