Balotelli riparte dagli Emirati Arabi: ufficiale la firma con l'Al-Ittifaq
L'accordo, i tifosi in delirio all'arrivo e ora l'ufficialità: Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell'Al-Ittifaq. Il club con un post sui social ha annunciato l'arrivo del giocatore. L'attaccante italiano è da giorni negli Emirati Arabi Uniti e ora è pronto a iniziare la sua nuova avventura nella serie B locale. L'ex Milan e Inter, tra le altre, è arrivato a Dubai lo scorso 10 gennaio: poi le visite, la firma e l'ufficialità. Balotelli potrebbe esordire già nella prossima partita di campionato, in programma domani, sabato 24 gennaio, contro l'Emirates Club.
Sfida importante per Mario Balotelli che dovrà aiutare la squadra a risollevarsi. L'Al-Ittifaq gioca nella UAE 1st division, la seconda divisione del calcio emiratino, conquistata lo scorso anno con la promozione dalla terza serie. Da neopromossa, la squadra ha racimolato solamente sei punti nelle prime 12 partite di campionato ed è all'ultimo posto in classifica. Comunque la salvezza rimane ampiamente alla portata della squadra dato che la squadra che occupa il tredicesimo posto, l'ultimo posto utile per rimanere nella categoria, ha gli stessi punti dell'Al-Ittifaq.