Balotelli riparte dagli Emirati Arabi: ufficiale la firma con l'Al-Ittifaq

L'accordo, i tifosi in delirio all'arrivo e ora l'ufficialità: Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell'Al-Ittifaq. Il club con un post sui social ha annunciato l'arrivo del giocatore. L'attaccante italiano è da giorni negli Emirati Arabi Uniti e ora è pronto a iniziare la sua nuova avventura nella serie B locale. L'ex Milan e Inter, tra le altre, è arrivato a Dubai lo scorso 10 gennaio: poi le visite, la firma e l'ufficialità. Balotelli potrebbe esordire già nella prossima partita di campionato, in programma domani, sabato 24 gennaio, contro l'Emirates Club.