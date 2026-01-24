Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Bayern Monaco, prima sconfitta in Bundesliga: Ito illude, passa a sorpresa l'Augusta  

Pesano nella ripresa i gol di Chaves e Massengo, ma Kane e compagni restano saldamente in vetta alla classifica: i dettagli
2 min

Cade a sorpresa il Bayern Monaco, che incassa la prima sconfitta stagionale in Bundesliga dopo 19 partita. A fare festa a Monaco di Baviera è l'Augusta, capace di cancellare il vantaggio di Ito segnando due gol nella ripresa con Chaves e Massengo (2-1 il finale). Il ko non pesa più di tanto in classifica per Kane e compagni, comunque ampiamente primi con 50 punti, a debita distanza dal Borussia Dortmund. L'Augusta invece fa un balzo in avanti in chiave salvezza e sale a 19 punti, fuori dalla zona rossa.

Bayern Monaco-Augusta 1-2: cronaca, tabellino e statistiche  

Bundesliga, le altre partite 

Il Leverkusen doma il Werder Brema per 1-0 grazie al gol di Lucas. Niente problemi per il Lipsia, che sbanca il campo dell'Heidenheim per 3-0: decisive le reti di Baku, Nusa e Raum. Kalimuendo illude il Francoforte che poi cade in casa per 3-1 davanti all'Hoffenheim, adesso terzo davanti al Lipsia in classifica. Successo pieno anche per Magonza che vince 3-1 contro il Wolfsburg.

 

     

 

 

