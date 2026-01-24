Bayern Monaco, prima sconfitta in Bundesliga: Ito illude, passa a sorpresa l'Augusta  

Cade a sorpresa il Bayern Monaco, che incassa la prima sconfitta stagionale in Bundesliga dopo 19 partita. A fare festa a Monaco di Baviera è l'Augusta, capace di cancellare il vantaggio di Ito segnando due gol nella ripresa con Chaves e Massengo (2-1 il finale). Il ko non pesa più di tanto in classifica per Kane e compagni, comunque ampiamente primi con 50 punti, a debita distanza dal Borussia Dortmund. L'Augusta invece fa un balzo in avanti in chiave salvezza e sale a 19 punti, fuori dalla zona rossa.