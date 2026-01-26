Bove, nuova vita al Watford: "Non sono qui di passaggio". Poi rivela i messaggi con Christian Eriksen

Watford, la nuova vita di Edoardo Bove:

Così Edoardo Bove, nuovo calciatore del Watford, in sede di presentazione: "Ho scelto questo club perché sono il tipo di giocatore che ama queste sfide: è una società ambiziosa che punta a un traguardo importante, il ritorno in Premier League. E io amo le grandi sfide". Il centrocampista ex Fiorentina ha spiegato anche cosa lo ha spinto a firmare fino al 2031 con gli inglesi: "È un modo per dimostrare che non sono qui di passaggio. Voglio fare bene e raggiungere gli obiettivi della proprietà, che ringrazio per l'opportunità che mi ha dato".

Bove-Watford, quando potrà tornare a giocare

"È difficile indicare ora una data precisa, anche perché la decisione finale verrà presa con lo staff tecnico e i medici - ha subito specificato Bove, parlando del tempo necessario per tornare a giocare una partita ufficiale con il Watford -. Sono comunque felice perché ho ripreso ad allenarmi, da solo e con la squadra, e rivivo lo spogliatoio che mi è mancato in questi mesi". In Inghilterra, del resto, ad un atleta portatore di defibrillatore cardiaco impiantabile non viene imposto un divieto automatico. Vale il principio della responsabilità medica individuale, con il calciatore (in questo caso) che viene sottoposto a controlli cardiologici estremamente rigorosi. L'idoneità può essere concessa se cardiologi, club e giocatore concordano che il rischio è accettabile: "Mi sono sottoposto a moltissimi accertamenti e controlli, ho parlato con tanti medici. All'inizio non era chiaro cosa mi fosse successo, ma ora sono tranquillo e non ho paura che accada di nuovo".

Bove: "Ho imparato ad accettare quello che capita nella vita. Eriksen? Ho ascoltato i suoi consigli"

È anche tempo di ringraziamenti e piccoli retroscena per Bove, il cui caso è stato spesso accostato alla vicenda Eriksen: "Devo ringraziare la mia famiglia e la mia fidanzata: senza di loro sarebbe stato tutto più difficile. Ho imparato ad accettare quello che capita nella vita, ad apprezzare il presente e a vivere alla giornata. E anche il calcio è diventato ancora più importante. Eriksen? Ci siamo scambiati qualche messaggio, ho ascoltato i suoi consigli. In questi mesi ho avuto tempo e modo di conoscere il mio nuovo corpo, di capire come allenarmi. Penso di aver trasformato quanto mi è successo in una crescita come persona".