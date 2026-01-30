Mourinho è bollito? No, è unico. L'impresa col Benfica virale sui social

Special One, sceneggiatore delle emozioni

È troppo, è esagerato, non sta in piedi, un finale così. Nelle fiction. Nella realtà, è il finale di Benfica-Real. E lo sceneggiatore non può essere che lui, il creativo delle emozioni infartuali e degli effetti psichedelici, appunto detto Special One. Sì, quando il calcio diventa sublime, più elettrico e fantasmagorico delle fiction spudorate e sbrodolone, più commovente di qualunque altro sport, nove su dieci c’è di mezzo Mourinho. Tante volte ci ha messo il suo talento da attore protagonista, con parole e posture di stampo teatrale, contro arbitri e colleghi, ma soprattutto contro sistemi opachi e giochini ambigui. Stavolta è tornato alla regia, mettendo in piedi 98 minuti senza un solo minuto di assopimento, con quel minuto estremo talmente incredibile da sembrare impossibile: è un 3-2 che già lo fa felice, perché significa battere il Real Madrid, uno dei suoi conti aperti, ma è un 3-2 che comunque significa eliminazione dalla Champions, non resta che battere l’ultima punizione sulla trequarti, non resta a quel punto che liberare il Mourinho delle notti migliori, lui le fiuta, subito vede oltre l’impossibile, vai, corri, spedisce il portiere Trubin nell’occhio del ciclone.

Alla faccia di Osvaldo Soriano e dell’intera letteratura calciofila, questa è sua e dopo tutto non potrebbe essere che sua, basta vederlo poi esplodere di felicità bambina, altro che guru sul viale del tramonto, altro che anima ormai rivestita di cotenna vecchia, altro che cinismo di chi le ha viste tutte, José è sempre José, sempre nuovo e fresco, sempre primitivo e vergine, sarà un caso ma non festeggia con re e regine, con fondi edge e sceicchi palancai, lui si gusta il minuto di delirio abbracciato a un raccattapalle, e davvero è fatica capire chi dei due sia più candidamente ragazzino.