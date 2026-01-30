Mourinho è bollito? No, è unico. L'impresa col Benfica virale sui social
Se un tizio qualunque proponesse una fiction in cui il risultato, la qualificazione, l’orgoglio nazionale, la rivincita personale, tutto quanto assieme si decide all’ultimissimo secondo, il 98’ di una partita inverosimile, con l’allenatore che manda nell’area avversaria pure il portiere per tentare il gol di testa sul cross dell’ultima punizione, e poi sì, proprio questo portiere fa il gol memorabile con uno strepitoso colpo da centravanti scafato, ecco, a questo tizio il produttore di fiction indicherebbe stancamente la porta e direbbe poche parole essenziali, amico, va bene ravanare ruffianamente nel sentimentalismo spinto, ma c’è un limite, prendi questa roba e vedi di sparire alla svelta, magari prova in agricoltura.
Special One, sceneggiatore delle emozioni
È troppo, è esagerato, non sta in piedi, un finale così. Nelle fiction. Nella realtà, è il finale di Benfica-Real. E lo sceneggiatore non può essere che lui, il creativo delle emozioni infartuali e degli effetti psichedelici, appunto detto Special One. Sì, quando il calcio diventa sublime, più elettrico e fantasmagorico delle fiction spudorate e sbrodolone, più commovente di qualunque altro sport, nove su dieci c’è di mezzo Mourinho. Tante volte ci ha messo il suo talento da attore protagonista, con parole e posture di stampo teatrale, contro arbitri e colleghi, ma soprattutto contro sistemi opachi e giochini ambigui. Stavolta è tornato alla regia, mettendo in piedi 98 minuti senza un solo minuto di assopimento, con quel minuto estremo talmente incredibile da sembrare impossibile: è un 3-2 che già lo fa felice, perché significa battere il Real Madrid, uno dei suoi conti aperti, ma è un 3-2 che comunque significa eliminazione dalla Champions, non resta che battere l’ultima punizione sulla trequarti, non resta a quel punto che liberare il Mourinho delle notti migliori, lui le fiuta, subito vede oltre l’impossibile, vai, corri, spedisce il portiere Trubin nell’occhio del ciclone.
Alla faccia di Osvaldo Soriano e dell’intera letteratura calciofila, questa è sua e dopo tutto non potrebbe essere che sua, basta vederlo poi esplodere di felicità bambina, altro che guru sul viale del tramonto, altro che anima ormai rivestita di cotenna vecchia, altro che cinismo di chi le ha viste tutte, José è sempre José, sempre nuovo e fresco, sempre primitivo e vergine, sarà un caso ma non festeggia con re e regine, con fondi edge e sceicchi palancai, lui si gusta il minuto di delirio abbracciato a un raccattapalle, e davvero è fatica capire chi dei due sia più candidamente ragazzino.
Bollito solo per i conformisti
Non è più, non è mai, una questione di età. Ci sono anime che rinascono ogni giorno, come fosse ogni volta il primo, come non ne avessero vissuti mai. Bollito è una parola che il conformismo perbenista del sistema tiene subito pronta per buttare giù gli idoli dai piedistalli, quegli idoli che esso stesso allestisce sempre con eccesso di fretta, anche solo per il gusto di rendere più spietata l’esecuzione. Bollito, o più eufemisticamente sazio, appagato, imborghesito, è l’impietoso stigma con cui Mourinho lotta ormai da tempo, perché le sue glorie e prima ancora la sua personalità, diciamo le sue glorie costruite con quella personalità, non hanno mai combaciato con le convenzioni di un certo mondo appecoronato. Come se vincere qualcosa a Roma, noi lo sappiamo bene, sia così facile per tutti. Come se allenare in Turchia, nel sistema Turchia, sia così facile per tutti… Ma la prova che bollito non è lui, ma probabilmente questo mondo togato e benpensante, sempre uguale a se stesso e ai suoi codici scontati, la prova sta proprio in quel finale magnetico Non tanto per il capolavoro della vittoria sul Real e della qualificazione, che comunque fa curriculum, quanto piuttosto per come lo spirito di José sa viverlo. Tutti in quella situazione esulterebbero come lui, a lui però tocca davvero. Ed è questa la combinazione astrale che in fondo stupisce di più: quando il calcio riesce per insondabile incantesimo a lasciare fuori le sue crisi, i suoi mal di pancia, le sue vergogne, reinventandosi spettacolo emozionale unico e inimitabile, quando e dove succede lì c’è lui, lo scapestrato monellone di quest’epoca gelida e affarista.
Poi è chiaro: come dice egli stesso nel dopopartita, ci vuole anche fortuna, la fortuna di quella punizione in quel punto, in quel momento, battuta a quel modo. Ma anche questo non è fuori tema, anche questo non toglie niente all’avvenimento: se c’è culo (chiedo licenza, pentito), è quel genere di culo che sta sempre e immancabilmente coi migliori.
