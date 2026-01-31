Lo Schalke perde ancora, le parole di Dzeko sono virali: "Dicevano che ero malato..."

Lo Schalke 04 si trova nel mezzo di una vera e propria crisi invernale : nelle ultime quattro giornate si registrano due pareggi e due sconfitte, l'ultima oggi, contro il Bochum, che si è imposto per 2-0 in casa. Adesso il primo posto nella serie cadetta tedesca è a forte rischio. Dzeko è entrato in campo a inizio secondo tempo ma non è riuscito a incidere , considerando che i due gol erano arrivati nel primo tempo. Non solo. L'ex Fiorentina ha sulla coscienza il fallo di mano che ha portato all'annullamento di una rete per la sua squadra.

Dzeko in conferenza stampa

Intanto, sono diventate virali le parole di Dzeko il giorno della conferenza di presentazione: "Mi dicevano 'Sei malato‘ (per aver accettato la B tedesca, ndr). Ma non è vero, io ci sono al 100 per cento. Lo Schalke è sempre stato un grande club per me. Lo stadio, i tifosi, è sempre stato fantastico giocare qui. Ho molto con Nikola Katic, l'allenatore e Sead Kolasinac. Ma anche con mio padre o con il mio allenatore della nazionale. Tutti mi hanno consigliato di venire qui. A dire il vero sono stato io a fare il primo passo. Volevo venire fin dal primo giorno in cui sono stato in contatto con lo Schalke. Ho 39 anni, ma ciò che conta è in campo. L'ho sempre dimostrato nella mia carriera. La vittoria del campionato? La seconda metà della stagione è sempre più dura della prima metà. Ora lo Schalke è primo e non si può guardare troppo avanti. Questo non aiuta...".