Paura Guendouzi, colpito alla testa da una bottiglietta in campo: l'esultanza tragica al Fenerbahce

ISTANBUL (TURCHIA) - Attimi di paura per Matteo Guendouzi in Turchia . L' ex giocatore della Lazio , ceduto al Fenerbahce nella sessione invernale del calciomercato, è stato infatti colpito da una bottiglia di acqua lanciata dalle tribune dell'' Yildiz Entegre Kocaeli ' Stadium di Izmit , teatro della sfida di Super Lig tra i padroni di casa del Kocaelispor e i ' canarini gialli ', valida per la 20esima giornata e vinta dagli ospiti con il punteggio di 2-0 .

Il Fenerbahce segna, Guendouzi crolla a terra: cosa è successo

È il primo minuto di recupero del primo tempo quando l'ex Real Madrid e Psg Marco Asensio fa partire una spettacolare conclusione mancina da fuori area che si insacca alle spalle del portiere del Kocaelispor, Degirmenci. Festa grande per i giocatori del Fenerbahce che esultano vicino alla loro panchina e a un passo dalla tribuna: mentre la squadra si stringe attorno ad Asensio dopo il gol, Guendouzi crolla improvvisamente a terra, insieme al compagno di squadra Musaba, colpito sulla testa da una bottiglia d'acqua. Sono attimi di puro terrore: i giocatori del Fenerbahce protestano in maniera veemente contro il pubblico di casa - l'ex Inter Skriniar su tutti - mentre lo staff medico della squadra di mister Tedesco entra in campo per prestare soccorso all'ex Lazio, visibilmente stordito. Dopo un iniziale smarrimento, il giocatore si rialza fortunatamente senza gravi conseguenze e la partita, sospesa per qualche minuto, riprende regolamente.