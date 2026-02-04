Coppa del Re, Athletic Bilbao e Real Sociedad in semifinale: Valencia e Alaves battuti a domicilio
ROMA - Doppia vittoria esterna nelle due gare di Coppa del Re giocate oggi (4 febbraio) e valide per i quarti di finale della Coppa del Re, il cui programma si era aperto con la vittoria del Barcellona sul campo dell'Albacete e si chiuderà con la sfida tra Betis e Atletico Madrid in programma domani a Siviglia.
L'Athletic Bilbao passa nel recupero a Valencia
Successo al 'Mestalla' di Valencia per l'Athletic Bilbao: baschi avanti grazie a un autorete dell'ex attaccante romanista Sadiq (26') che si fa poi perdonare siglando il pareggio (35'), ma nella ripresa gli ospiti (dopo il rigore sbagliato al 75' da Juaregizar) la spuntano nel recupero (90+6') grazie al gol di Inaki Willams (su assist del fratello Nico).
La Real Sociedad batte l'Alaves a domicilio
Stacca il pass per le semifinali anche la Real Sociedad, che batte 3-2 a domicilio l'Alaves: padroni di casa due volte avanti con Rebbach (8') e Martinez (al 29' su rigore) ma due volte ripresi, prima da Oyarzabal (15') e poi da Guedes (76'), con gli ospiti che la spuntano e staccano poi il pas per le semifinali grazie al gol di Oskarsson (80'). Per l'Alaves rammarico per il rigore del possibile 3-1 fallito da Martinez al 67'.
