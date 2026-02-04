Corriere dello Sport.it
giovedì 5 febbraio 2026
Coppa del Re, Athletic Bilbao e Real Sociedad in semifinale: Valencia e Alaves battuti a domicilio

Successi esterni per le due squadre basche che raggiungono il Barcellona, in attesa della sfida tra Betis e Atletico Madrid che chiuderà il programma dei quarti
2 min
TagsCoppa del ReValenciaAthletic Bilbao

ROMA - Doppia vittoria esterna nelle due gare di Coppa del Re giocate oggi (4 febbraio) e valide per i quarti di finale della Coppa del Re, il cui programma si era aperto con la vittoria del Barcellona sul campo dell'Albacete e si chiuderà con la sfida tra Betis e Atletico Madrid in programma domani a Siviglia.

L'Athletic Bilbao passa nel recupero a Valencia

Successo al 'Mestalla' di Valencia per l'Athletic Bilbao: baschi avanti grazie a un autorete dell'ex attaccante romanista Sadiq (26') che si fa poi perdonare siglando il pareggio (35'), ma nella ripresa gli ospiti (dopo il rigore sbagliato al 75' da Juaregizar) la spuntano nel recupero (90+6') grazie al gol di Inaki Willams (su assist del fratello Nico).

Valencia-Athletic Bilbao 1-2: cronaca, statistiche e tabellino

La Real Sociedad batte l'Alaves a domicilio

Stacca il pass per le semifinali anche la Real Sociedad, che batte 3-2 a domicilio l'Alaves: padroni di casa due volte avanti con Rebbach (8') e Martinez (al 29' su rigore) ma due volte ripresi, prima da Oyarzabal (15') e poi da Guedes (76'), con gli ospiti che la spuntano e staccano poi il pas per le semifinali grazie al gol di Oskarsson (80'). Per l'Alaves rammarico per il rigore del possibile 3-1 fallito da Martinez al 67'.

Alaves-Real Sociedad 2-3: cronaca, statistiche e tabellino

 

 

 

