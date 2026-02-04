Coppa del Re, Athletic Bilbao e Real Sociedad in semifinale: Valencia e Alaves battuti a domicilio

ROMA - Doppia vittoria esterna nelle due gare di Coppa del Re giocate oggi (4 febbraio) e valide per i quarti di finale della Coppa del Re, il cui programma si era aperto con la vittoria del Barcellona sul campo dell'Albacete e si chiuderà con la sfida tra Betis e Atletico Madrid in programma domani a Siviglia.