Coppa di Germania, Stoccarda in semifinale con il Leverkusen

Kiel-Stoccarda 0-3: cronaca, tabellino e statistiche

Lo Stoccarda affonda la 'ammazza-grandi'

Il Kiel, 11ª in Zweite Liga, aveva già eliminato due formazioni di Bundes, prima il Wolfsburg e poi l'Amburgo, entrambe le volte andando a vincere in trasfera. Questa sera, invece, nel suo Holstein-Stadion, la squadra di Marcel Rapp non può nulla contro gli svevi di Hoeness, che si impongono per 3-0. Dopo un primo tempo conclusosi a reti bianche, lo Stoccarda cambia marcia nella ripresa, sbloccando il risultato con Undev e arrotondandolo nel finale con Fuhrich e Karazor.