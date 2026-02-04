Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 febbraio 2026
Coppa di Germania, Stoccarda in semifinale con il Leverkusen

Coppa di Germania, Stoccarda in semifinale con il Leverkusen

Gli svevi di Hoeness, detentori della DFB-Pokal, superano 3-0 il Kiel 'ammazza-grandi' e raggiungono il Bayer
1 min
Stoccarda Kiel Coppa di Germania

Dopo il Bayer Leverkusen, anche lo Stoccarda approda in semifinale nella DFB-Pokal, la Coppa di Germania, e affronterà proprio le 'Aspirine' per conquistarsi il diritto di difendere il trofeo conquistato la scorsa stagione.

Kiel-Stoccarda 0-3: cronaca, tabellino e statistiche

Lo Stoccarda affonda la 'ammazza-grandi'

Il Kiel, 11ª in Zweite Liga, aveva già eliminato due formazioni di Bundes, prima il Wolfsburg e poi l'Amburgo, entrambe le volte andando a vincere in trasfera. Questa sera, invece, nel suo Holstein-Stadion, la squadra di Marcel Rapp non può nulla contro gli svevi di Hoeness, che si impongono per 3-0. Dopo un primo tempo conclusosi a reti bianche, lo Stoccarda cambia marcia nella ripresa, sbloccando il risultato con Undev e arrotondandolo nel finale con Fuhrich e Karazor.

Tutte le news di Calcio Estero

Kiel-Stoccarda

