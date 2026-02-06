Ronaldo ancora in sciopero. Arriva la risposta della Saudi Pro League: "Nonostante sia importante, non può..."

CR7 e l'Al-Nassr non stanno vivendo il loro miglior periodo, a causa dello sciopero del portoghese dovuto allo scarso impegno della società sul mercato invernale. Ronaldo infatti, si starebbe ribellando al trattamento che il fondo PIF starebbe riservando alla sua squadra , dando più importanza ad altre squadre sotto il loro controllo, in particolare ai rivali dell' Al Hilal che in questa sessione di mercato hanno acquistato l'ex compagno del portoghese, Karim Benzema .

Ronaldo sciopera ancora? La prossima con l'Al-Ittihad è fondamentale

La prossima gara dell' Al-Nassr, contro l' Al Ittihad potrebbe essere fondamentale per la corsa al titolo della squadra di Ronaldo, che al momento si trova in terza posizione a soli 4 punti di distanza dalla capolista, l'Al Hilal che ha già giocato la gara di questo turno. Dunque Ronaldo ed i compagni potrebbero portarsi a -1 da dalla squadra di Inzaghi, Koulibaly e Milinkovic-Savic, tra i tanti. Però la gara potrebbe avere un grande assente, proprio Cristiano Ronaldo, che avrebbe in mente di proseguire il suo sciopero contro il fondo PIF e dunque non scenderebbe in campo nemmeno in questa gara.

Il portavoce della Pro League avvisa il portoghese: "I club operano in modo indipendente"

Lo sciopero di Ronaldo, non è piaciuto ai vertici della lega saudita, che tramite un portavoce, hanno risposto così all'assenza del portoghese: "La lega è strutturata seguendo un principio semplice: ogni club opera liberamente sotto lo stesso regolamento. Ogni club ha la sua dirigenza, che sceglie come muoversi sui contratti, le entrate e le uscite, all’interno di una struttura che assicura sostenibilità ed equilibrio competitivo. Cristiano si è impegnato tanto dal suo arrivo all’Al-Nassr e ha giocato un ruolo importante nella crescita del club e delle sue ambizioni. Come ogni atleta d’élite vuole vincere, ma nessun individuo - per quanto significativo - può determinare le scelte del suo club. I recenti trasferimenti dimostrano chiaramente l’indipendenza delle società: una si rinforzata in un modo, un’altra ha scelto un approccio diverso. Sono decisioni prese seguendo parametri finanziari approvati. La competitività del campionato parla per sé. Con pochi punti a separare le prime 4 in classifica, la corsa al titolo è molto intensa. Questo equilibrio rispecchia un sistema che sta funzionando come previsto".

I social subito si scatenano: Ronaldo il 'ricercato'

I social non si sono lasciati sfuggire l'occasione per ironizzare anche sullo scipero di CR7. Infatti, sono numerosissimi i 'meme' che si sono scatenate sui social. In modo particolare, i tifosi starebbero cercando lo scomparso ronaldo, tappezzando la città con volantini con la sua faccia e l'iconica scritta "Wanted".