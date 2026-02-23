Caos Messico: scontri dopo l'uccisione di 'El Mencho', sospese due partite
A pochi mesi dall'inizio dei Mondiali, la nazionale sudamericana si trova in subbuglio dopo le violenze seguite alla morte di Nemesio Oseguera Cervantes
Dopo le violenze seguite alla morte di Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes, sono quattro le partite del campionato di calcio messicano rinviate domenica. Queretaro-Juarez nel torneo maschile e Chivas-America nel campionato femminile sono state rinviate, mentre due gare della seconda divisione sono state annullate. La nazionale messicana ha in programma un'amichevole contro l'Islanda mercoledì allo stadio Corregidora di Queretaro. La federcalcio messicana non ha al momento preso decisioni in merito al possibile rinvio della partita.