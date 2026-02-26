Cristiano Ronaldo investe nel calcio: acquistata una quota di un club spagnolo di Segunda Division  

Cristiano Ronaldo mette i suoi soldi nel mondo del calcio. Lui stesso ha annunciato l'acquisizione di una quota del 25% del club iberico dell'Almeria, militante in Segunda Division. Non si conoscono i dettagli dell'operazione ma si parla di "ambizione" del giocatore e della voglia di "impegnarsi nell'azionariato di club di calcio professionistici". L'affare è stato concluso dalla sua nuova controllata di investimenti sportivi, CR7 Sports Investments, recentemente creata all'interno di CR7 SA per consolidare tutti i suoi asset nel settore sportivo. "Sono lieto di lavorare con il team dirigenziale per supportare la prossima fase di sviluppo del club", ha dichiarato il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro in un comunicato stampa. All'Almeria adesso si sogna un grande ritorno nella Liga.