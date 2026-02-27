Paura per Messi, un tifoso entra in campo e lo butta a terra: cosa è successo

Doveva essere una festa per i circa 20.000 spettatori presenti allo stadio Juan Ramón Loubriel di Bayamón, e sul piano sportivo lo è stata: l’ Inter Miami CF ha battuto l’Independiente del Valle 2-1 grazie al rigore trasformato al 69’ da Lionel Messi . L’argentino, inizialmente partito dalla panchina, è entrato nella ripresa regalando il momento più atteso della serata. Prima, però, la gara aveva già vissuto diverse emozioni: vantaggio Miami con il giovane Santiago Morales al 15’, immediata risposta degli ecuadoriani con Patrik Mercado appena un minuto dopo.

Messi a terra per colpa di un tifoso: la scena surreale

Nel secondo tempo, con il risultato ancora in equilibrio, Messi ha trovato il gol decisivo dal dischetto facendo esplodere lo stadio. Ma la festa si è trasformata rapidamente in tensione. Durante la partita, infatti, diversi tifosi hanno invaso il campo nel tentativo di avvicinare la stella argentina. Uno di loro è riuscito ad arrivare fino a Messi, afferrandolo e facendolo cadere a terra. Un episodio che ha creato momenti di paura e che ha inevitabilmente rovinato una serata nata per celebrare il calcio, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza durante eventi con grandi campioni in campo.