Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Paura per Messi, un tifoso entra in campo e lo butta a terra: cosa è successo

Incredibile scena accaduta durante un’amichevole dell’Inter Miami contro l’Independiente del Valle giocata a Porto Rico
2 min

Doveva essere una festa per i circa 20.000 spettatori presenti allo stadio Juan Ramón Loubriel di Bayamón, e sul piano sportivo lo è stata: l’Inter Miami CF ha battuto l’Independiente del Valle 2-1 grazie al rigore trasformato al 69’ da Lionel Messi. L’argentino, inizialmente partito dalla panchina, è entrato nella ripresa regalando il momento più atteso della serata. Prima, però, la gara aveva già vissuto diverse emozioni: vantaggio Miami con il giovane Santiago Morales al 15’, immediata risposta degli ecuadoriani con Patrik Mercado appena un minuto dopo.

Messi a terra per colpa di un tifoso: la scena surreale

Nel secondo tempo, con il risultato ancora in equilibrio, Messi ha trovato il gol decisivo dal dischetto facendo esplodere lo stadio. Ma la festa si è trasformata rapidamente in tensione. Durante la partita, infatti, diversi tifosi hanno invaso il campo nel tentativo di avvicinare la stella argentina. Uno di loro è riuscito ad arrivare fino a Messi, afferrandolo e facendolo cadere a terra. Un episodio che ha creato momenti di paura e che ha inevitabilmente rovinato una serata nata per celebrare il calcio, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza durante eventi con grandi campioni in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Juve, vertice Vlahovic: spiraglio aperto per il contrattoCristiano Ronaldo investe nel calcio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS