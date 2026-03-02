Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Fonseca furioso contro il Var: si rifiuta di parlare, quante polemiche anche in Francia

Fonseca furioso contro il Var: si rifiuta di parlare, quante polemiche anche in Francia

L'ex tecnico di Roma e Milan è molto critico con gli arbitri dopo il ko con il Marsiglia
“Sono qui per rispetto del vostro lavoro, ma non voglio parlare di nulla. Oggi ha perso la squadra migliore. Abbiamo segnato tre gol”. Paulo Fonseca, tecnico del Lione, è molto critico nei confronti dell'arbitro al termine della sfida con l'Olympique Marsiglia, terminata con la vittoria dei padroni di casa per 3-2. 

Le proteste di Fonseca

Il riferimento è alla rete annullata a Corentin Tolisso per un fuorigioco millimetro ad inizio ripresa e valutato dal Var. Il tecnico ha criticato in modo aspro la decisione del direttore di gara ed è rimasto dubbioso anche sull'assegnazione della terza rete dell'Om, realizzata da Aubameyang, ma arrivata dopo un contrasto dubbio tra Emerson e Tyler Morton.

 

