martedì 3 marzo 2026
Mistero Cristano Ronaldo: sarebbe scappato dall'Arabia dopo l'attacco a Riyad, cosa sappiamo

Dopo la risposta dell'Iran all'attacco di Usa e Israele CR7 avrebbe lasciato il Paese per tornare in Europa
Cristiano Ronaldo

L'attacco di Usa e Israele all'Iran sta avendo pesanti ripercussioni anche sullo sport. Soprattutto dopo la risposta iraniana contro le basi americane in Qatar ed Emirati Arabi Uniti e dopo l'attacco all'ambasciata statunitense a Riad. Molti allenatori - vedi Roberto Mancini - e giocatori di quelle latitudini, come anche Cristiano Ronaldo, stanno prendendo le doverose precauzioni.

Ronaldo via dall'Arabia con il suo jet?

CR7 sarebbe addirittura scappato dall'Arabia con il suo jet privato e sarebbe tornato in Europa insieme alla moglie, Georgina Rodriguez, e ai figli. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l'attaccante dell'Al Nassr si sarebbe allenato in palestra e poi avrebbe preso il volo destinazione Europa. Il jet privato di Ronaldo (LX-GOL / SVW7B, Bombardier Global Express) è decollato da Riad ed è atterrato a Madrid-Barajas, ma non è chiaro se lui la moglie e i 5 figli fossero a bordo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

