mercoledì 4 marzo 2026
Coppa di Francia, in semifinale Nizza e Tolosa: eliminato il Marsiglia

Coppa di Francia, in semifinale Nizza e Tolosa: eliminato il Marsiglia

Si sta completando il quadro dei quarti di finale del torneo: fuori anche il Lorient
1 min
Nizza e Tolosa centrano la semifinale in Coppa di Francia. Fuori dal torneo ci finiscono Lorient e Marsiglia. Sia Lorient-Nizza che Marsiglia-Tolosa si sono risolte solo ai calcio di rigore. L'OM, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari (a segno Greenwood e Paixao), ha sbagliato due penalty con Belardi e Nwaneri e quindi ha chiuso stasera la sua corsa nella manifestazione. Cade, dunque, un'altra big dopo il Psg.     

Coppa di Francia, le semifinali  

In semifinale andrà in scena Strasburgo-Nizza, mentre il Marsiglia affronterà la vincente dell'ultima gara dei quarti di finale, cioè Lione-Lens.   

