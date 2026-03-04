Coppa di Francia, in semifinale Nizza e Tolosa: eliminato il Marsiglia

Nizza e Tolosa centrano la semifinale in Coppa di Francia. Fuori dal torneo ci finiscono Lorient e Marsiglia. Sia Lorient-Nizza che Marsiglia-Tolosa si sono risolte solo ai calcio di rigore. L'OM, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari (a segno Greenwood e Paixao), ha sbagliato due penalty con Belardi e Nwaneri e quindi ha chiuso stasera la sua corsa nella manifestazione. Cade, dunque, un'altra big dopo il Psg.