Un tifoso entra in campo e stacca il var dopo che era stato assegnato un rigore alla sua squadra

In campo succede di tutto, ma quello visto in 2. Bundesliga ha davvero dell’incredibile. Durante la partita tra Preußen Münster e Hertha BSC, un tifoso ha deciso di intervenire...direttamente sul var . Non con proteste o cori dagli spalti, ma scendendo sul terreno di gioco e spegnendo il monitor che l’arbitro stava per consultare. Una scena surreale che ha acceso ancora una volta il dibattito sul Video Assistant Referee.

Il tifoso entra in campo e spegne il var

L’episodio è avvenuto poco prima dell’intervallo. Il trequartista dell’Hertha, Michael Cuisance, è caduto in area dopo un contatto con Niko Koulis. L’arbitro Patrick Bickel ha inizialmente lasciato correre, ma dalla sala var è arrivata la richiesta di rivedere l’azione al monitor. Quando il direttore di gara si è avvicinato allo schermo a bordo campo, però, è accaduto l’impensabile: il monitor era spento. Poco prima, infatti, un tifoso di casa era riuscito a scavalcare gli spalti, entrare in campo e scollegare il dispositivo proprio mentre stava per essere utilizzato.

Rigore comunque assegnato

Nonostante il problema tecnico, la decisione non è cambiata. Bickel ha assegnato comunque il rigore all’Hertha spiegando allo stadio che il collega in sala video aveva rilevato il fallo. Dal dischetto si è presentato Fabian Reese, che non ha sbagliato e ha portato in vantaggio la squadra di Berlino. Il motivo del guasto è stato chiarito poco dopo: un sostenitore del Münster, con il volto coperto, aveva scollegato l’apparecchiatura senza alcuna autorizzazione. Un gesto che ha lasciato increduli giocatori, staff e pubblico.

Striscione anti-VAR e rischio multa

Secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe trattato di un gesto improvvisato. Poco dopo il blackout del monitor, infatti, sugli spalti è comparso uno striscione con lo slogan: “Spegni il VAR!”. Il club ha preso le distanze dall’accaduto, assicurando piena collaborazione per identificare i responsabili. Ma il Deutscher Fußball-Bund potrebbe ora infliggere una multa al Preußen Münster. Sul campo, intanto, la partita ha regalato anche il colpo di scena finale: al terzo minuto di recupero Marten Winkler ha firmato il gol decisivo. Per il Münster, invece, continua il momento complicato: una sola vittoria nelle ultime undici partite e classifica che dice 14° posto. Una domenica da dimenticare… con il var spento.