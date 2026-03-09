Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
Un tifoso entra in campo e stacca il var dopo che era stato assegnato un rigore alla sua squadra© Getty Images

In 2. Bundesliga un tifoso del Preußen Münster entra in campo e spegne il Video Assistant Referee durante il controllo di un rigore
3 min

In campo succede di tutto, ma quello visto in 2. Bundesliga ha davvero dell’incredibile. Durante la partita tra Preußen Münster e Hertha BSC, un tifoso ha deciso di intervenire...direttamente sul var. Non con proteste o cori dagli spalti, ma scendendo sul terreno di gioco e spegnendo il monitor che l’arbitro stava per consultare. Una scena surreale che ha acceso ancora una volta il dibattito sul Video Assistant Referee.

Il tifoso entra in campo e spegne il var

L’episodio è avvenuto poco prima dell’intervallo. Il trequartista dell’Hertha, Michael Cuisance, è caduto in area dopo un contatto con Niko Koulis. L’arbitro Patrick Bickel ha inizialmente lasciato correre, ma dalla sala var è arrivata la richiesta di rivedere l’azione al monitor. Quando il direttore di gara si è avvicinato allo schermo a bordo campo, però, è accaduto l’impensabile: il monitor era spento. Poco prima, infatti, un tifoso di casa era riuscito a scavalcare gli spalti, entrare in campo e scollegare il dispositivo proprio mentre stava per essere utilizzato.

Rigore comunque assegnato

Nonostante il problema tecnico, la decisione non è cambiata. Bickel ha assegnato comunque il rigore all’Hertha spiegando allo stadio che il collega in sala video aveva rilevato il fallo. Dal dischetto si è presentato Fabian Reese, che non ha sbagliato e ha portato in vantaggio la squadra di Berlino. Il motivo del guasto è stato chiarito poco dopo: un sostenitore del Münster, con il volto coperto, aveva scollegato l’apparecchiatura senza alcuna autorizzazione. Un gesto che ha lasciato increduli giocatori, staff e pubblico.

Striscione anti-VAR e rischio multa

Secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe trattato di un gesto improvvisato. Poco dopo il blackout del monitor, infatti, sugli spalti è comparso uno striscione con lo slogan: “Spegni il VAR!”. Il club ha preso le distanze dall’accaduto, assicurando piena collaborazione per identificare i responsabili. Ma il Deutscher Fußball-Bund potrebbe ora infliggere una multa al Preußen Münster. Sul campo, intanto, la partita ha regalato anche il colpo di scena finale: al terzo minuto di recupero Marten Winkler ha firmato il gol decisivo. Per il Münster, invece, continua il momento complicato: una sola vittoria nelle ultime undici partite e classifica che dice 14° posto. Una domenica da dimenticare… con il var spento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

