Il portiere rinvia e... colpisce un palazzo vicino! Che imprevisto in Repubblica Ceca
Il portiere rinvia il pallone e... colpisce la finestra di un palazzo vicino! No, non stiamo raccontando di quanto è accaduto per strada a chiunque di noi da bambini, bensì di un'azione che ha avuto luogo nel massimo campionato della Repubblica Ceca, precisamente nella partita tra il Bohemians e lo Slovan Liberec.
Repubblica Ceca, il pallone rinviato termina... sul vetro
Il protagonista del siparietto è Tomas Koubek. Il portiere classe 1992 dello Slovan Liberec, intento a rinviare il pallone in fallo laterale per scongiurare un calcio d'angolo degli avversari, ha colpito la porta di un terrazzo di un palazzo vicino. La ridotta capacità dell'impianto, infatti, ha permesso al calcio di superare la tribuna e sbattere contro l'abitazione vicina. Per fortuna, nessun vetro è stato rotto per l'occasione.