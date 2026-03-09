Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il portiere rinvia e... colpisce un palazzo vicino! Che imprevisto in Repubblica Ceca

Una scena da oratorio ha avuto luogo nella gara tra il Bohemians e lo Slovan Liberec. Nessun vetro è stato rotto
1 min
TagsRepubblica Cecavetro

Il portiere rinvia il pallone e... colpisce la finestra di un palazzo vicino! No, non stiamo raccontando di quanto è accaduto per strada a chiunque di noi da bambini, bensì di un'azione che ha avuto luogo nel massimo campionato della Repubblica Ceca, precisamente nella partita tra il Bohemians e lo Slovan Liberec.

Repubblica Ceca, il pallone rinviato termina... sul vetro

Il protagonista del siparietto è Tomas Koubek. Il portiere classe 1992 dello Slovan Liberec, intento a rinviare il pallone in fallo laterale per scongiurare un calcio d'angolo degli avversari, ha colpito la porta di un terrazzo di un palazzo vicino. La ridotta capacità dell'impianto, infatti, ha permesso al calcio di superare la tribuna e sbattere contro l'abitazione vicina. Per fortuna, nessun vetro è stato rotto per l'occasione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Le ultime sul calcio esteroMaxi rissa in Brasile

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS