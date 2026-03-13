Il Borussia Mönchengladbach respira: battuto il St. Pauli di Blessin
MÖNCHENGLADBACH (Germania) - Il Borussia Mönchengladbach batte 2-0 il St. Pauli di Alexander Blessin, ex tecnico del Genoa, in una gara della 26ª giornata della Bundesliga tedesca. La formazione di Polanski sblocca il risultato al 37' grazie a un calcio di punizione battuto dall'austriaco Stöger e raddoppia al 64' con il francese Honorat, che supera il portiere ospite Vasilj con un tiro a giro leggermente deviato da Dzwigala.
La lotta per non retrocedere
Grazie ai tre punti di stasera il Borussia, che veniva da una vittoria nelle precedenti 9 gare, si allontana di 4 lunghezze dalla zona retrocessione, mentre il St. Pauli, reduce da due vittorie e un pareggio prima di oggi, resta terzultimo con il peggior attacco del campionato (23 gol realizzati finora).
BORUSSIA M.-ST. PAULI 2-0, TABELLINO E STATISTICHE