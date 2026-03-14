Bove può tornare titolare, l'allenatore del Watford è impressionato: "Sta mettendo in difficoltà…"

Chissà che non sia oggi, ad un mese esatto dal rientro in campo, il giorno chiave nella nuova vita di Edoardo Bove. Contro lo Stoke City alle 16 il centrocampista potrebbe, infatti, giocare per la prima volta da titolare. Finora ha messo insieme 4 presenze per un totale di 78’: fisicamente è pronto per essere impiegato dall’inizio, poi starà all’allenatore del Watford decidere. Quello che conta è che, ovviamente, oltre ai test medici perfetti, Bove sia in ottima condizione atletica e mentale. Ormai tutto quello è successo dal primo dicembre 2024 ad oggi è alle spalle, Edoardo si sente a tutti gli effetti un calciatore e vuole disperatamente dare il suo contributo ad un gruppo che ha vinto solo due delle ultime dieci partite. In campo e fuori, Bove, che ha preso casa a Londra, è completamente assorbito dalla realtà inglese pur senza dimenticare l’Italia: si informa sulla legge sul primo soccorso che porta il suo nome ed è molto orgoglioso di come procede la stagione della Boreale.

La sua Boreale a un passo dalla D

La società romana è stata premiata un paio di giorni fa in Campidoglio per la Coppa Italia regionale e adesso è in ballo anche per quella nazionale. Un trofeo che avrebbe un valore altissimo: la vincente della semifinale potrebbe centrare l'accesso diretto alla Serie D, che diventerebbe matematico se l'altra finalista fosse già certa di salire di categoria attraverso la vittoria del rispettivo campionato (il riferimento è all’Alessandria). Le partite contro il Bisceglie sono in programma il 18 marzo e il 15 aprile e Bove seguirà tutto in prima persona. Dal vivo, qualora gli impegni glielo permettessero, oppure dall’Inghilterra. Nel frattempo il suo ritorno in campo continua ad essere seguito e raccontato dai media di mezzo mondo.

Rincorsa a un posto da titolare

Il New York Times, via The Athletic, l’ha inserito tra le notizie nelle posizioni alte dell’home page, e in Inghilterra tutti aspettano di capire fin dove potrà spingersi: «Sta lentamente raggiungendo il livello che vogliamo e siamo sicuri che presto sarà al meglio e potrà darci una grande mano», l’ammissione in conferenza dell’allenatore Ed Still. «Non è solo una questione di minutaggio - ha spiegato, - ma anche di intensità degli allenamenti. Sta arrivando al massimo del suo potenziale. Non ha saltato neanche una seduta, sta spingendo e sta mettendo in difficoltà quelli che in questo momento giocano titolari. Sono contento di lui e di come sta migliorando la squadra». Non resta, allora, che vederlo dall’inizio: Edoardo aspetta solo la sua occasione. ©riproduzione riservata