Il giorno dopo non si spengono le polemiche per il fallaccio di Ronald Araujo su Phil Foden nel corso dell'amichevole tra Inghilterra e Uruguay, finita 1-1 ieri sera allo stadio Wembley di Londra. Al 51', sul risultato ancora fermo sullo 0-0, il difensore uruguaiano del Barcellona si è reso protagonista di un'entrata killer sulla caviglia del trequartista inglese del Manchester City, rimasto a terra diversi minuti: nel tenativo di togliere il pallone all'avversario, Araujo è entrato però in netto ritardo, colpendo la caviglia sinistra di Foden e causandole una torsione innaturale e pericolosissima.

INGHILTERRA-URUGUAY 1-1, LA DIRETTA

Nessuna sanzione dal Var

Tuchel, ct dell'Inghilterra, è andato su tutte le furie anche perché l'arbitro tedesco Jablonski (lo stesso di Bologna-Roma 1-1 in Europa League) non ha preso provvedimenti e nemmeno il Var (Sören Storks, anche lui tedesco) ha portato ad alcuna sanzione per Araujo, neanche ammonito. Foden ha provato a riprendere a giocare, ma dopo pochi minuti è stato sostituito da Palmer. In Spagna, dal momento che il nazionale uruguaiano gioca nel Barcellona, il fallaccio sta avendo una grande eco così come in Inghilterra: "Avrebbe potuto rompergli una gamba", ha detto il telecronista dell'emittente britannica Itv, "Per Phil (Foden) non è finita molto male per poco - le parole di Ian Wright, ex attaccante della nazionale inglese e commentatore di Itv - Araujo è completamente fuori controllo. Se la gamba di Phil fosse rimasta incastrata nel terreno, sarebbe stato un incidente molto grave".