Carica Bove, un nuovo passo avanti: è tornato a giocare titolare

Due settimane dopo aver segnato il suo primo gol con la maglia del Watford , Edoardo Bove ha vissuto un altro momento molto significativo verso la strada del suo completo ritorno. Per la prima volta dal 1 dicembre 2024, quando venne colpito da un arresto cardiaco al 14° minuto del match tra Fiorentina ed Inter , il ventitreenne romano è tornato a giocare una partita da titolare. L’allenatore degli “Hornets”, Ed Still, ha deciso di schierare l’ex romanista nella linea di centrocampo a quattro del Watford a Loftus Road nella complicata trasferta sul campo del Queens Park Rangers. Bove ha preso il posto di Edo Kayembe, il congolese tornato non al meglio dalla pausa per le nazionali.

Bove in campo 57 minuti

Una partita difficile per l’azzurro, perché il Watford è stato sovrastato dal QPR per energia e dinamismo, perdendo 2-1. Bove è rimasto in campo per 57 minuti, quando è stato sostituito da Nabizada con il risultato sull’1-0. Per lui anche un cartellino giallo arrivato a metà del primo tempo.

Come normale che sia per un calciatore che è tornato a giocare soltanto a febbraio dopo un lungo stop, l’ex viola avrà bisogno di migliorare la condizione e abituarsi ai ritmi del nuovo campionato. Ma intanto un nuovo passo avanti è stato fatto, ed Edoardo non potrà che essere al settimo cielo.