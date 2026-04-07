Arboleda scomparso nel nulla: il giallo del difensore del San Paolo

Il mondo del calcio brasiliano è scosso da un nuovo scandalo : il difensore ecuadoriano del San Paolo , Robert Arboleda , ha lasciato il club senza autorizzazione.

San Paolo, Arboleda ha lasciato il club senza autorizzazione

L’atleta, legato alla squadra di Serie A da oltre dieci anni, aveva espresso chiaramente il proprio disappunto verso la società, frustrato dall’impossibilità di trasferirsi durante il mercato di gennaio. La situazione è degenerata quando Arboleda ha lasciato il Brasile dirigendosi in Ecuador, senza il consenso del club, per protestare contro il mancato trasferimento.

Irraggiungibile dalla società e dall'agente

Al momento, né il San Paolo né il suo agente sarebbero riusciti a rintracciarlo, come riportato dal sito Lance!. Il caso si è complicato ulteriormente sabato scorso, quando il difensore non si è presentato al ritiro pre-partita prima della vittoria per 4-1 del San Paolo contro il Cruzeiro allo stadio Morumbi.

Le parole dell'allenatore del San Paolo

In conferenza stampa, l’allenatore Roger Machado ha commentato: "È stato convocato, ma non si è presentato, quindi è stato escluso. Abbiamo informato la dirigenza e, naturalmente, eravamo preoccupati. Non sapendo cosa fosse successo, siamo rimasti in apprensione".