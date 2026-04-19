Il tifoso che ha denunciato la sua squadra del cuore "per ansia e stress"  

Essere tifosi, si sa, significa spesso convivere con tensioni, delusioni e notti insonni. Ma questa volta la passione calcistica è arrivata fino in tribunale. Un sostenitore dell’ Arsenal ha deciso di citare in giudizio il club londinese accusandolo di avergli provocato “stress emotivo, ansia e sofferenza psicologica” a causa delle prestazioni della squadra nel momento più delicato della stagione. A presentare il reclamo è stato Eric Kyama, tifoso ugandese residente a Kampala e impiegato in un’agenzia di comunicazione, che segue da anni i Gunners con grande partecipazione. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la sconfitta casalinga contro il Bournemouth, un risultato che ha riacceso i timori di vedere sfumare il sogno Premier League . Kyama ha annunciato pubblicamente la sua iniziativa attraverso i social, spiegando di aver formalizzato una denuncia contro il club per quella che definisce una gestione sportiva “inaccettabile”. “Come tifoso ugandese, ritengo che la squadra abbia mostrato scarso impegno, incoerenza tattica e mancanza di ambizione sportiva”, ha scritto. Secondo quanto riportato da media britannici, nella notifica ufficiale il tifoso parla anche di “grave negligenza professionale”, “mancanza di integrità competitiva” e persino di una “violazione fondamentale del contratto implicito tra il club e i suoi tifosi in tutto il mondo”.

Un tifoso dell’Arsenal fa causa al club: “Mi ha causato ansia e stress”

Nel documento inviato al club, Kyama sostiene che l’Arsenal avrebbe mancato ai propri doveri professionali permettendo una serie di prestazioni insufficienti che, dal suo punto di vista, avrebbero avuto un impatto concreto sulla sua salute mentale. “La squadra ha giocato senza un obiettivo riconoscibile né senso di urgenza”, ha commentato, accusando i giocatori di non aver dato il massimo in un momento decisivo della stagione. Secondo lui, questo rappresenterebbe una vera e propria “negligenza professionale”. Nel mirino c’è anche Mikel Arteta, ritenuto responsabile di una gestione tattica non all’altezza. Il tifoso contesta al tecnico spagnolo la mancanza della necessaria competenza strategica per guidare una squadra che, dopo anni difficili, sembrava finalmente pronta a tornare a vincere il campionato. Kyama ha inoltre avvertito che, se il club non fornirà “una spiegazione formale e un piano chiaro per ristabilire standard competitivi adeguati”, procederà fino in fondo con l’azione legale, chiedendo un risarcimento per i danni psicologici subiti e per la perdita di fiducia nel “prodotto sportivo” offerto. “La prestazione della squadra è stata inaccettabile e mi ha causato angoscia emotiva, stress e ansia”, ha dichiarato pubblicamente, sostenendo che il club avrebbe tradito i valori fondamentali che da sempre rappresentano l’identità dell’Arsenal.

Il dibattito sulla salute mentale dei tifosi di calcio

Il caso di Eric Kyama, pur apparendo singolare, ha aperto un dibattito più ampio sul rapporto tra sport e salute mentale. Anche se gli esperti di diritto sportivo ritengono improbabile un successo legale sul piano economico, la vicenda ha riportato l’attenzione sul peso psicologico che il calcio può avere sui tifosi più coinvolti. La questione, dunque, va oltre la semplice provocazione: fino a che punto un club ha una responsabilità emotiva verso i propri sostenitori? Per ora, l’Arsenal non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ma la storia di questo tifoso ha già fatto il giro del mondo.