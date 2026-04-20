Neymar perde la pazienza: "Nessun essere umano può sopportarlo"

"Nessun essere umano può sopportare questo". Neymar ha pubblicato sui social un durissimo post, replicando alle accuse che gli sono piovute dopo il ko del Santos contro la Fluminense . Uscendo dallo stadio, il fantasista brasiliano si è coperto le orecchie: un gesto che molti hanno interpretato come una risposta ai fischi del pubblico.

Neymar, i fischi e la verità sulle orecchie

Il fantasista del Santos è stato protagonista di una prova incolore, nel 3-2 contro la Fluminense. Una prestazione che è stata accompagnata dai fischi assordanti del pubblico. Neymar, uscendo dal campo, è stato ripreso dalle telecamere con le dite poggiate sull'orecchio, un gesto che alcuni tifosi del Santos hanno interpretato come un modo per reagire ai fischi.

Neymar, il messaggio social

“È giunto il giorno in cui devo spiegare che mi stavo grattando l’orecchio. Seriamente, state esagerando e siete troppo duri… È davvero triste dover affrontare tutto questo! Nessun essere umano può sopportarlo”, ha ribadito, che sta provando in ogni modo a convincerea convocarlo per i prossimi Mondiali.