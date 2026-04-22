Coppa di Francia, il Nizza passa a Strasburgo e vola in finale

Il Nizza vola in finale di Coppa di Francia raggiungendo il Lens, che aveva staccato il pass battendo 4-1 il Tolosa. Gli uomini di Puel battono 2-0 in trasferta lo Strasburgo e conquistano la possibilità di giocarsi il trofeo nazionale. Ribaltati i favori del pronostico. In Ligue 1 il Nizza è quartultimo, lo Starsburgo è in semifinale di Conference League, ma nella partita secca hanno avuto la meglio gli ospiti regalandosi la possibilità di vincere un titolo in una stagione travagliata.