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Coppa di Francia, il Nizza passa a Strasburgo e vola in finale

Una doppietta di Wahi permette agli uomini di Puel di garantirsi la possibilità di sfidare per il Lens il trofeo
2 min
TagsCoppa di FranciastrasburgoNizza

Il Nizza vola in finale di Coppa di Francia raggiungendo il Lens, che aveva staccato il pass battendo 4-1 il Tolosa. Gli uomini di Puel battono 2-0 in trasferta lo Strasburgo e conquistano la possibilità di giocarsi il trofeo nazionale. Ribaltati i favori del pronostico. In Ligue 1 il Nizza è quartultimo, lo Starsburgo è in semifinale di Conference League, ma nella partita secca hanno avuto la meglio gli ospiti regalandosi la possibilità di vincere un titolo in una stagione travagliata.

Wahi doppietta, Nizza in finale contro il Lens di Thauvin e Abdulhamid

Succede tutto nella ripresa. Sblocca la partita al 51' Wahi su assist di Clauss. Il Nizza rintuzza gli attacchi dei giovani dirimpettai (lo Strasburgo è la squadra più giovane in Europa) e all'82' Mohamed-Ali Cho si conquista un calcio di rigore, dopo una revisione al Var, mettendo Wahi nelle condizioni di chiudere i giochi per la qualificazione al prossimo e decisivo turno. La finale di Coppa di Francia sarà, dunque, tra il Lens di Thauvin Saud Abdulhamid e il Nizza. Appuntamento allo Stade de France, sabato 23 maggio, con calcio d'inizio alle 21.

 

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