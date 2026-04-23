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De Paul e Suarez show in MLS: due gol in due minuti

L'Inter Miami ottiene la seconda vittoria consecutiva e sale al secondo posto in Western Conference. Messi titolare
2 min
TagsMessiMLSde paul

Continua la marcia dell'Inter Miami lanciata dalle proprie stelle. I campioni in carica dell'MLS hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva - senza subire gol - battendo in trasferta il Real Salt Lake per 2-0. Messi, titolare, non ha segnato, con la scena che se la sono presa Rodrigo De Paul Luis Suarez

Un minuto e 54 secondi tra i gol di De Paul e di Suarez

Il centrocampista argentino e l'attaccante uruguaiano hanno deciso la partita con due gol segnati a due minuti di distanza nel corso nel finale di gara. Per la precisione un minuto e cinquantaquattro secondi hanno separato le due reti. Prima l'ex Udinese e Atletico Madrid ha sfruttato un angolo corto battuto da Segovia, mentre Suarez, subentrato al 75esimo, ha trovato la sua rete stagionale con un tiro al volo di sinistro.

Inter Miami secondo in Conference

Con questo successo l'Inter Miami di Mascherano è salito al secondo posto nella Western Conference della Major League Soccer. L'attuale record della squadra della Florida è attualmente di cinque vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta in nove partite giocate. Diciotto i gol fatti, quattordici quelli subiti. 

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