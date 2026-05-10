Lo Slavia Praga sta per vincere il titolo ma l'invasione dei tifosi rovina tutto: possibile penalizzazione

Folle invasione nel derby di Praga, titolo a rischio per lo Slavia

Scene che hanno fatto il giro del mondo e deprecabili quelle giunte dalla capitale della Repubblica Ceca dove lo Slavia Praga, che era avanti 3-2, oltre allo 0-3 a tavolino potrebbe adesso vedersi infliggere una penalizzazione. La folle invasione di campo dei tifosi, molti dei quali sono entrati sul terreno di gioco con dei fumogeni accesi, rischia così di riportare in corsa per la vittoria del campionato proprio i rivali cittadini. Nel frattempo non si placano le polemiche per quanto accaduto e sono ancora sotto shock i calciatori dello Sparta, riusciti a rifugiarsi negli spogliatoi al momento dell'invasione. Prima di riuscirci qualcuno però ha fatto le spese della follia dei tifosi dello Slavia, come il portiere Jakub Surovcik che si è visto lanciare da un ultras il contenuto di un bicchiere negli occhi.