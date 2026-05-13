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L'ammutinamento della Francia 2010 è un docufilm su Netflix. Domenech: "Ho avuto scoppi di odio"

L'ex commissario tecnico e alcuni giocatori sveleranno dei retroscena su quanto accadde in Sudafrica
3 min
TagsDomenechFrancia2010

Campione nel 2018, finalista nel 2022. Anche ai Mondiali del 2026 la Francia è tra le favorite per il successo finale. Sedici anni fa, invece, in Sudafrica Les Bleus furono eliminati ai gironi. Un fiasco totale, quello della nazionale allenata dall'allora commissario tecnico Raymond Domenech, adesso diventato un docufilm su Netflix, chiamata: "The Bus: The French Team on Strike"

L'ammutinamento della Francia 2010 su Netflix

La spedizione in Sudafrica della Francia, reduce allora dalla finale persa con l'Italia nel 2006, terminò dopo appena tre partite nel girone. Un Mondiale segnato dall'ammutinamento dei giocatori proprio nei confronti di Domenech, rifiutandosi di allenare davanti alle telecamere. Nella docuserie di Netflix sia l'ex commissario tecnico che alcuni giocatori, come Patrick Evra, raccontano la loro versione. Per la realizzazione Domenech ha concesso l'accesso al diario che teneva all'epoca, che ha ispirato il suo primo libro: "Tutto solo". 

 

 

Domenech: "Volevo sparire lontano da tutto"

Tra i momenti più duri del Mondiale 2010 ci fu la sconfitta per 2-0 contro il Messico. All'intervallo della partita ci fu una lite proprio tra Domenech e Anelka, che portò alla successiva esclusione dell'attaccante. "Volevo sparire lontano da tutto" e "a volte ho degli scoppi d'odio verso questi idioti". Così aveva scritto sul suo diario Domenech. Alcuni giocatori, come Evra, Gallas e Sagna, si sono pronunciati in difesa della linea della squadra: "Anelka voleva scusarsi, ma non gliene fu data la possibilità".

 

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