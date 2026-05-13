Mazzarri riparte dalla Grecia: ufficiale l'accordo con l'Iraklis Salonicco
Parte ufficialmente una nuova avventura per Walter Mazzarri. L'ex tecnico del Napoli è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Iraklis Salonicco. Il club greco lo ha annunciato attraverso un post sui social ufficiali della società: "Benvenuto Walter Mazzarri". Il tecnico toscano ha firmato per un anno con opzione per il secondo.
Mazzarri all'Iraklis, l'annuncio ufficiale
"Siamo lieti di annunciare l'inizio della collaborazione con l'allenatore italiano Walter Mazzarri, con contratto di un anno più uno. Gli diamo il benvenuto nella nostra grande famiglia", la nota dell'Iraklis. Il tecnico italiano, che a 2024 aveva chiuso la sua seconda avventura alla guida del Napoli, era volato a fine aprile a Salonicco per incontrare il proprietario dell'Iraklis, Takis Monemvasiotis, in vista della prossima stagione, che vedrà la squadra tornare a giocare nel massimo campionato.
La carriera di Mazzarri e l'esperienza in Premier
Per Walter Mazzarri, che nel massimo campionato italiano ha guidato Reggina, Sampdoria, Napoli (in due diverse esperienze), Inter, Torino e Cagliari, si tratta della seconda avventura all'estero dopo aver guidato il Watford in Premier League nella stagione 2016-17. Stagione chiuse in 17esima posizione.