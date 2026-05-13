Mazzarri riparte dalla Grecia: ufficiale l'accordo con l'Iraklis Salonicco

Parte ufficialmente una nuova avventura per Walter Mazzarri. L'ex tecnico del Napoli è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Iraklis Salonicco. Il club greco lo ha annunciato attraverso un post sui social ufficiali della società: "Benvenuto Walter Mazzarri". Il tecnico toscano ha firmato per un anno con opzione per il secondo.