Paura per Lucas Torreira in Turchia: preso a pugni davanti a un bar di Istanbul

ISTANBUL (TURCHIA) - Una brutta disavventura e un grande spavento per Lucas Torreira . Il 30enne centrocampista uruguaiano del Galatasaray, che ha giocato anche in Italia (vestendo le maglie di Pescara, Sampdoria e Fiorentina), è stato aggredito davanti a un bar in un centro commerciale di Kasimpasa, quartiere del distretto Beyoglu di Istanbul .

Torreira preso a pugni davanti a un bar: arrestato l'aggressore

L'aggressore, 32 anni, si era avvicinato al calciatore e lo aveva poi colpito con un pugno, ma mentre stava cercando di fuggire a bordo di un taxi - come riporta il quotidiano 'Haberler' - è stato arrestato dalla polizia. L'uomo avrebbe precedenti per lesioni volontarie ed era stato già oggetto di un provvedimento restrittivo. Torreira, che non ha riportato conseguenze se non un occhio gonfio, ha gà sporto denuncia.