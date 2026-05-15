Torreira picchiato da uno stalker della sua fidanzata: cosa è successo ad Istanbul

Torreira aggredito a Istanbul: cosa è successo

Secondo quanto riportato dai media turchi, il 30enne uruguaiano si trovava fuori da un bar insieme ad alcune persone del suo entourage quando un uomo lo avrebbe colpito al volto con diversi pugni. Dopo l’aggressione, il responsabile avrebbe tentato la fuga in taxi, ma sarebbe stato fermato poco dopo dalla polizia intervenuta sul posto. Il quotidiano Haberler riferisce che l’uomo avrebbe già minacciato Torreira in passato e che nei suoi confronti era stata emessa anche una misura restrittiva.

L'aggressore ossessionato dalla compagna di Torreira

Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, l’aggressore sarebbe ossessionato da Devrim Ozkan, attrice e modella turca vicina al calciatore. L’uomo, identificato come Burak Doan, sarebbe già stato protagonista di precedenti episodi di tensione con Torreira e il suo autista. Stando a quanto riportato dalla CNN turca, l’aggressione sarebbe stata pianificata. Dopo il fermo, infatti, avrebbe dichiarato agli investigatori: “Dopo aver visto delle foto di Devrim Ozkan con lui, circa un anno fa, ho cominciato a odiarlo”.