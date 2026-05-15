Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 15 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Torreira picchiato da uno stalker della sua fidanzata: cosa è successo ad Istanbul

Il calciatore uruguaiana è stato colpito al volto dall'aggresso con diversi pugni
2 min
Tagstorreira

Momenti di tensione a Istanbul per Lucas Torreira. L’ex centrocampista di Sampdoria, Fiorentina e Arsenal, oggi al Galatasaray, è stato aggredito all’esterno di un centro commerciale nel quartiere di Beyoglu.

Torreira aggredito a Istanbul: cosa è successo

Secondo quanto riportato dai media turchi, il 30enne uruguaiano si trovava fuori da un bar insieme ad alcune persone del suo entourage quando un uomo lo avrebbe colpito al volto con diversi pugni. Dopo l’aggressione, il responsabile avrebbe tentato la fuga in taxi, ma sarebbe stato fermato poco dopo dalla polizia intervenuta sul posto. Il quotidiano Haberler riferisce che l’uomo avrebbe già minacciato Torreira in passato e che nei suoi confronti era stata emessa anche una misura restrittiva.

 

L'aggressore ossessionato dalla compagna di Torreira

Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, l’aggressore sarebbe ossessionato da Devrim Ozkan, attrice e modella turca vicina al calciatore. L’uomo, identificato come Burak Doan, sarebbe già stato protagonista di precedenti episodi di tensione con Torreira e il suo autista. Stando a quanto riportato dalla CNN turca, l’aggressione sarebbe stata pianificata. Dopo il fermo, infatti, avrebbe dichiarato agli investigatori: “Dopo aver visto delle foto di Devrim Ozkan con lui, circa un anno fa, ho cominciato a odiarlo”.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Real Madrid nel caosL'uovo della Colombo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS