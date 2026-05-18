Carvajal e Casemiro lasciano il Real Madrid e lo United: altri due svincolati "di lusso" sul mercato

Altri due grandi giocatori hanno annunciato il proprio addio ai rispettivi club. Carvajal e Casemiro , infatti, lasceranno al termine della stagione rispettivamente il Real Madrid e il Manchester United . Il terzino spagnolo saluterà il Bernabeu sabato, in occasione della partita di campionato contro l'Athletic Bilbao, mentre il centrocampista brasiliano ha già dato il proprio addio al pubblico di Old Trafford nell'ultimo turno di Premier .

Carvajal lascia il Real dopo 450 partite e 27 trofei

"Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a una delle più grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale". Così il club blanco, attraverso un comunicato ufficiale, ha voluto salutare Carvajal. Trentaquattro anni, il terzino spagnolo lascia il Real dopo venti anni, di cui tredici trascorsi in prima squadra, collezionando 450 partite (l'ultima contro il Siviglia domenica) e conquistando ben ventisette trofei, tra cui sei volte la Champions League.

Casemiro, addio al Manchester United. Era arrivato nel 2022

Un lungo e vincente passato con il Real Madrid lo ha anche Casemiro. Il centrocampista brasiliano al termine della stagione lascerà il Manchester United, club di cui veste la maglia dall'estate del 2022. 160 le gare disputate con la maglia dei Red Devils, con cui ha vinto una FA Cup e una coppa di Lega. Il pubblico di Old Trafford ha già tributato il proprio saluto a Casemiro dopo la vittoria nell'ultima gara interna stagionale contro il Nottingham Forest.

Bernardo Silva, Lewandowski e Salah: gli altri "svincolati di lusso"

Carvajal e Casemiro si vanno così ad aggiungere all'elenco dei calciatori che saranno svincolati quest'estate. Un elenco nel quale già fanno parte Bernardo Silva e Stones, che hanno lasciato il Manchester City, ma anche Salah, che saluterà il Liverpool, e Robert Lewandowski, già tributato dal pubblico del Barcellona al Camp Nou.