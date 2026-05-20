La Norvegia investe ancora: il nuovo stadio del Bodo è un messaggio all'Italia e all'Europa

Il Bodo mette la freccia. E per le squadre che lo incontreranno in Europa nelle prossime stagioni rischia di non essere una buona notizia. Perché le partite in Norvegia, sul "campo di plastica" per dirla alla Mourinho , hanno fatto vittime illustri. Dal prossimo anno il rischio è ancora maggiore visto che il Glimt sta costruendo uno stadio nuovo di zecca. Un gioiellino da 110 milioni di euro a forma di diamante, incastonato in mezzo al Polo Nord, che si candida a diventare tanto caldo dentro quanto freddo fuori.

Nuovo stadio del Bodo, dove sarà e quando sarà pronto

Per prima cosa va detto che, in questi giorni, il Bodo Glimt ha ufficialmente dato inizio alla costruzione dell'Arctic Arena, un impianto che diventerà la futura casa dei quattro volte campioni di Norvegia e un simbolo della continua crescita del club dentro e fuori dal campo. Con una capienza prevista di 10.000 spettatori e progettata per soddisfare i requisiti UEFA per le partite internazionali, la nuova arena fornirà al Glimt una casa moderna, pensata per il prossimo capitolo della storia del club. Il progetto, il cui completamento è previsto per il 2027, rappresenta uno degli investimenti più importanti mai realizzati per lo sviluppo di Bodo e un passo avanti fondamentale per il calcio, la comunità e l'economia della Norvegia settentrionale. L'inizio dei lavori di costruzione nella nuova area, non distante dall'attuale impianto, coincide con un momento storico per il club. In questa stagione, il Bodo è arrivato agli ottavi di Champions, eliminando i finalisti di un anno fa: l'Inter. Una nuova casa, modernissima e funzionale, rappresenta un passaggio fondamentale per un ulteriore step di crescita.

Il nuovo stadio del Bodo in diretta

"Questo è un momento cruciale per il club, per i nostri tifosi e per l'intera regione", ha dichiarato il Ceo Frode Thomassen. “L'inizio dei lavori per la nostra nuova arena è molto più di un semplice progetto edilizio. Rappresenta una dichiarazione d'intenti su chi siamo, su ciò che abbiamo costruito insieme e su dove vogliamo arrivare. Questa arena sarà la futura casa del Bodo e un luogo che riflette l'ambizione, l'energia e l'unità che hanno guidato questo straordinario percorso del club". La novità è che i tifosi e i media potranno seguire in diretta la costruzione della nuova arena tramite un sito apposito. Il progetto rappresenta un importante investimento regionale con un significato che va ben oltre il calcio, contribuendo alla crescita, alla visibilità e alle opportunità per Bodo e per tutta la Norvegia. E allora chissà che la frecciatina di Ruud sul Mondiale il giorno della sconfitta con Sinner a Roma non diventi una costante: il rischio che il divario aumenti è reale.