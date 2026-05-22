Batosta Simone Inzaghi, perde sette punti di vantaggio e sfuma il campionato: "In genere con 84 punti si vince..."

“Per noi c'è delusione perché volevamo vincere il campionato. Solitamente con 84 punti l'avremmo potuto vincere, così non è stato ma alla fine negli spogliatoi ho ringraziato i giocatori”. Simone Inzaghi non nasconde la delusione. Il tecnico dell 'Al-Hilal commenta con amarezza il finale di stagione, che ha portato l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ad aggiudicarsi il titolo.

Inzaghi, l'orgoglio e la delusione

La squadra di Simone Inzaghi, che ha dilapitato sette lunghezze di vantaggio sui rivali, ha chiuso la stagione con 84 punti, due in meno rispetto all'Al-Nassr. "Siamo l'unica squadra imbattuta al mondo e portiamo a casa solo un titolo, la King Cup”, ha ribadito Inzaghi, che nell'ultima giornata ha battuto 1-0 l'Al-Fayha. Un risultato che non gli ha permesso di scavalcare Ronaldo e compagni, che hanno battuto 4-1 il Damac.

Inzaghi ringrazia la squadra

Inzaghi ha voluto ringraziare pubblicamente i suoi giocatori: “Per me sono stati straordinari, tra mille difficoltà, infortuni, cambi nella rosa, momenti complicati e pochissimo tempo per lavorare. Praticamente sono state due stagioni insieme, insomma, finita la Coppa del Mondo... dove tutto il mondo ha parlato dell'Al Hilal e del calcio saudita, abbiamo avuto pochissimo tempo". Inzaghi non è riuscito a portare a casa le due principali competizioni. “In Champions ce la ricordiamo tutti la partita, dove ai supplementari potevamo chiaramente vincere. E il campionato purtroppo non siamo riusciti a vincerlo”