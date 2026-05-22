Lens-Nizza finale Coppa di Francia: orario e dove vederla in tv e in streaming
Lens e Nizza si giocano la Coppa di Francia, ma se i primi sono certi di un posto nella prossima Champions League, la squadra della Costa Azzurra rischia in contemporanea di retrocedere in Ligue 2 a una giornata del termine del campionato.
Lens-Nizza, l'orario
Lens-Nizza si disputerà oggi, venerdì 22 maggio, alle ore 21 allo Stade de France di Saint-Denis.
Dove vedere Lens-Nizza in diretta tv
Lens-Nizza sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Como TV. È possibile attivare l'app di Como TV su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lens-Nizza, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su Como TV. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Lens-Nizza in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Sarr, Musuaku; Abdulhamid, Thomasson, Sangare, Udol; Thauvin, Said; Edouard. Allenatore: Sage.
NIZZA (3-5-2): Diouf; Mendy, Dante, Oppong; Clauss, Sanson, Vanhoutte, Diop, Bard; Wahi, Cho. Allenatore: Puel.
Lens e Nizza si giocano la Coppa di Francia, ma se i primi sono certi di un posto nella prossima Champions League, la squadra della Costa Azzurra rischia in contemporanea di retrocedere in Ligue 2 a una giornata del termine del campionato.
Lens-Nizza, l'orario
Lens-Nizza si disputerà oggi, venerdì 22 maggio, alle ore 21 allo Stade de France di Saint-Denis.