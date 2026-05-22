Corriere dello Sport.it
venerdì 22 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Lens-Nizza finale Coppa di Francia: orario e dove vederla in tv e in streaming

Tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo atto del torneo transalpino: le probabili formazioni dei due allenatori
TagsCoppa di FranciaLensNizza

Lens e Nizza si giocano la Coppa di Francia, ma se i primi sono certi di un posto nella prossima Champions League, la squadra della Costa Azzurra rischia in contemporanea di retrocedere in Ligue 2 a una giornata del termine del campionato.

Lens-Nizza, l'orario

Lens-Nizza si disputerà oggi, venerdì 22 maggio, alle ore 21 allo Stade de France di Saint-Denis.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Dove vedere Lens-Nizza in diretta tv

Lens-Nizza sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Como TV. È possibile attivare l'app di Como TV su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lens-Nizza, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su Como TV. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Lens-Nizza in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Le probabili formazioni

LENS (3-4-2-1):  Risser; Ganiou, Sarr, Musuaku; Abdulhamid, Thomasson, Sangare, Udol; Thauvin, Said; Edouard. Allenatore: Sage.

NIZZA (3-5-2): Diouf; Mendy, Dante, Oppong; Clauss, Sanson, Vanhoutte, Diop, Bard; Wahi, Cho. Allenatore: Puel.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Lens e Nizza si giocano la Coppa di Francia, ma se i primi sono certi di un posto nella prossima Champions League, la squadra della Costa Azzurra rischia in contemporanea di retrocedere in Ligue 2 a una giornata del termine del campionato.

Lens-Nizza, l'orario

Lens-Nizza si disputerà oggi, venerdì 22 maggio, alle ore 21 allo Stade de France di Saint-Denis.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Instabilità mentaleLa nuova maglia del Milan: le foto
1
Lens-Nizza finale Coppa di Francia: orario e dove vederla in tv e in streaming
2
Dove vedere Lens-Nizza in diretta tv
3
Le probabili formazioni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS