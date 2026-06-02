Il Besiktas ci prova per Italiano: i dettagli della trattativa
Uno strano giro di panchine che coinvolge Italia e Turchia si sta concretizzando in questi giorni. Tutto parte dopo il summit di Casteldebole dove il Bologna e Vincenzo Italiano hanno trovato l'accordo per la rescissione consensuale. I rossoblù, subito dopo l'addio dell'allenatore della Coppa Italia vinta, hanno sondato diverse piste per arrivare alla fine a Domenico Tedesco, senza panchina dopo l'addio dal Fenerbahce. Gli stessi gialloblù che ora sognano di portare in Turchia con un'offerta monstre Antonio Conte. L'ex Juve ha lasciato libera la panchina del Napoli, per il quale era stato sondato anche lo stesso Italiano (prima che venisse scelto Allegri), ma che ora è finito nel mirino del Besiktas.
Besiktas, primi contatti per Italiano
Il club turco ha mostrato un forte interesse nei confronti dell'ex allenatore del Bologna. Il Besiktas ha avviato i primi contatti con l'allenatore per verificare la disponibilità e capire i margini della trattativa, a questo proposito nelle prossime ore potrebbe esserci un nuovo colloquio. Italiano che, se i discorsi andassero in porto, dovrebbe risollevare un ambiente abbattuto. Italiano arriverebbe dopo un'ultima stagione al di sotto delle aspettative con Sergen Yalcin, che ha lasciato la panchina al termine del campionato. Il Besiktas ha chiuso la scorsa stagione al quarto posto nella classifica del campionato turco alle spalle di Galatasaray, Fenerbahçe e Trabzonspor. Dunque il club inizierà la prossima stagione dai preliminari di Conference League, competizione nella quale Italiano ha raggiunto per due volte la finale.