Il Besiktas ci prova per Italiano: i dettagli della trattativa

Uno strano giro di panchine che coinvolge Italia e Turchia si sta concretizzando in questi giorni. Tutto parte dopo il summit di Casteldebole dove il Bologna e Vincenzo Italiano hanno trovato l'accordo per la rescissione consensuale. I rossoblù, subito dopo l'addio dell'allenatore della Coppa Italia vinta, hanno sondato diverse piste per arrivare alla fine a Domenico Tedesco, senza panchina dopo l'addio dal Fenerbahce. Gli stessi gialloblù che ora sognano di portare in Turchia con un'offerta monstre Antonio Conte. L'ex Juve ha lasciato libera la panchina del Napoli, per il quale era stato sondato anche lo stesso Italiano (prima che venisse scelto Allegri), ma che ora è finito nel mirino del Besiktas.