Yaya Touré nuovo allenatore dello Slovan Bratislava: è ufficiale

Slovan Bratislava, Yaya Touré è il nuovo allenatore: è ufficiale

Questo l'annuncio ufficiale dello Slovan Bratislava: "Yaya Touré è il nuovo allenatore dello Slovan Bratislava. La dirigenza del club ha siglato un contratto triennale con l’ex fuoriclasse quarantatreenne. Yaya Touré assume la guida dello Slovan Bratislava. L’ex straordinario centrocampista ha vissuto il periodo più brillante della sua carriera al Manchester City, dopo aver militato in precedenza nell’FC Barcelona. Una volta ritiratosi dal calcio giocato, è passato senza difficoltà alla carriera di allenatore. Ha allenato presso l’Accademia del Tottenham Hotspur e ha ricoperto il ruolo di vice allenatore di Roberto Mancini nella nazionale saudita. A partire dalla prossima stagione, Yaya Touré guiderà il club più vincente della Slovacchia, lo ŠK Slovan Bratislava, detentore del record di 32 titoli".

Yaya Touré allo Slovan Bratislava, l'ad Kmotrík Jr: "Sapevo che non sarebbe stato facile sostituire Weiss"

A margine della firma di Yaya Touré, che si è legato al club fino al 30 giugno 2029, ha parlato l'ad dello Slovan Ivan Kmotrík Jr.: "Innanzitutto, sono molto lieto che Yaya Touré sia il nostro nuovo allenatore. Sono felicissimo che abbiamo concordato con lui un contratto triennale e che, a partire da lunedì, inizieremo a costruire insieme una nuova era per lo Slovan Bratislava. Naturalmente, sapevo fin dall’inizio che non sarebbe stato facile sostituire l’allenatore Weiss. Fin dall’inizio avevo un’idea e una visione chiare della direzione che lo Slovan avrebbe dovuto prendere. Il mio obiettivo era quello di ingaggiare qualcuno con esperienza ai massimi livelli del calcio mondiale e che fosse anche fortemente motivato a farsi un nome come allenatore. Ho avuto diversi incontri faccia a faccia con Yaya Touré. Tutto è iniziato, però, con la nostra prima videochiamata, durante la quale mi ha fatto un'ottima impressione. Quella prima impressione è stata così forte che è stato molto difficile per gli altri candidati superarla. Ho capito subito che eravamo sulla stessa lunghezza d’onda e condividevamo una mentalità simile su come raggiungere il successo". E poi ha aggiunto: "Yaya ha un grande desiderio e una forte motivazione a riuscire come allenatore dello Slovan Bratislava. Condividiamo obiettivi ambiziosi; siamo entrambi giovani e ambiziosi e faremo del nostro meglio per garantire il successo del club. Credo che abbiamo messo insieme uno staff tecnico forte e che avremo una squadra forte, e insieme ci metteremo al lavoro per una nuova era per il club a partire da lunedì. Abbiamo nuove sfide davanti a noi, che non vedo l'ora di affrontare insieme a Yaya Touré come nostro allenatore".

Yaya Touré: "Sono felice ed emozionato, voglio giocare un calcio dominante"

Queste le prime parole di Yaya Touré da allenatore dello Slovan Bratislava: "Sono molto felice ed emozionato; onestamente, non vedo l’ora di mettermi al lavoro con voi lunedì. Il mio predecessore merita grande rispetto per ciò che ha realizzato con lo Slovan. Voglio partire da lì, apportando al contempo qualcosa di nuovo e unico che mi caratterizza. Il calcio è tutto per me. Amo le sfide e sono incredibilmente entusiasta di allenare un grande club con una ricca storia, uno stadio bellissimo e grandi ambizioni. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalle strutture del club, che sono davvero di prim’ordine. Con lo Slovan, voglio giocare un calcio dominante, vincere le partite e controllarle in modo da poter deliziare i nostri tifosi". L'ex centrocampista del Manchester City ha poi proseguito: "Non vedo l’ora di conoscere personalmente i giocatori. Ho già cercato di studiare la squadra nel modo più dettagliato possibile, ma la cosa più importante sarà comunque vedere come reagiscono i giocatori durante gli allenamenti. Come assistente, ho avuto l’opportunità di lavorare con Robert Mancini, per esempio, ma desideravo da tempo poter lavorare al mio progetto come allenatore capo. Apprezzo che questa opportunità mi si presenti in un club di alto livello, che ho visto di recente in una partita di Champions League contro il Manchester City. Non vedo davvero l’ora che arrivi lunedì; sono entusiasta di ciò che mi aspetta".