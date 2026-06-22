Il Paok Salonicco riparte da Lisci: ufficiale l'accordo con l'allenatore italiano

SALONICCO (GRECIA) - La notizia era nell'aria da giorni, ora è arrivata anche l'ufficialità: Alessio Lisci è il nuovo allenatore del Paok Salonicco. Arrivato nella serata di ieri - domenica 21 giugno - in città e accolto dal ds Leo Matos, il 40enne tecnico italiano (romano, classe 1985) è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Paok. Nessun dettaglio sull'accordo ma, secondo quanto riportato dalla stampa ellenica, Lisci avrebbe firmato con le aquile bianconere un contratto biennale.