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Il Paok Salonicco riparte da Lisci: ufficiale l'accordo con l'allenatore italiano© Getty Images

Il Paok Salonicco riparte da Lisci: ufficiale l'accordo con l'allenatore italiano

Il 40enne tecnico romano, che ha stupito tutti in Spagna con Osasuna e Mirandés, riparte dal campionato greco: sarà derby con l'Iraklis di Walter Mazzarri
2 min
TagsLisciPaok Salonicco

SALONICCO (GRECIA) - La notizia era nell'aria da giorni, ora è arrivata anche l'ufficialità: Alessio Lisci è il nuovo allenatore del Paok Salonicco. Arrivato nella serata di ieri - domenica 21 giugno - in città e accolto dal ds Leo Matos, il 40enne tecnico italiano (romano, classe 1985) è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Paok. Nessun dettaglio sull'accordo ma, secondo quanto riportato dalla stampa ellenica, Lisci avrebbe firmato con le aquile bianconere un contratto biennale.

Lisci riparte dalla Grecia dopo aver impressionato in Spagna: lo aspetta... Mazzarri

Chiamato a sostituire Razvan Lucescu, Lisci è reduce dall'esperienza nella Liga spagnola con l'Osasuna, condotto alla salvezza per poi essere esonerato dal club di Pamplona. In precedenza il 40enne tecnico romano ha guidato il Levante e poi, con ottimi risultati, il Mirandés, con cui ha sfiorato la promozione nella massima serie iberica 12 mesi fa, sconfitto nella finale dei playoff contro il Real Oviedo. Ad attenderlo a Salonicco, in un derby in salsa tutta italiana, ci sarà l'ex Napoli e Inter Walter Mazzarri, neotecnico dell'Iraklis.

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