Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 2 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gago parla dopo l'infarto in diretta tv: "Ho una seconda opportunità per continuare a vivere"

L'ex centrocampista del Real Madrid e della Roma è stato sottoposto a un intervento chirurgico
2 min
TagsGagoMalore GagoClub Universidad de Chile

"Ho una seconda opportunità per continuare a vivere"Fernando Gago è tornato a parlare dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza in Cile per un problema cardiovascolare, che ha raggiunto l'apice della sua pericolosità manifestandosi con un infarto in conferenza stampa. Completato il periodo di convalescenza.

Gago dopo l'infarto in diretta tv: "Non ho ancora realizzato del tutto ciò che mi è accaduto"

Come riportato da Olé, l'ex centrocampista del Real Madrid e della Roma, attuale allenatore del Club Universidad de Chile,
ha raccontato che si era svegliato avvertendo un malessere fisico e di averlo sofferto per tutto il giorno. Poi il malessere. Sottoposto ad accertamenti medici è stata rilevata un'arteria ostruita, causa del suo infarto davanti a microfoni e taccuini risolto con l'ausilio del sopra citato intervento chirurgico.

Gago ha spiegato: "Non ho ancora realizzato del tutto ciò che mi è accaduto. La realtà è questa: non ho ancora pienamente assimilato ciò che avevo, ma ho una seconda opportunità per continuare a vivere".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

Gago shock, infarto in diretta tvIl travolgente discorso motivazionale di Gago

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS