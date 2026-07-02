Gago parla dopo l'infarto in diretta tv: "Ho una seconda opportunità per continuare a vivere"
"Ho una seconda opportunità per continuare a vivere". Fernando Gago è tornato a parlare dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza in Cile per un problema cardiovascolare, che ha raggiunto l'apice della sua pericolosità manifestandosi con un infarto in conferenza stampa. Completato il periodo di convalescenza.
Gago dopo l'infarto in diretta tv: "Non ho ancora realizzato del tutto ciò che mi è accaduto"
Come riportato da Olé, l'ex centrocampista del Real Madrid e della Roma, attuale allenatore del Club Universidad de Chile,
ha raccontato che si era svegliato avvertendo un malessere fisico e di averlo sofferto per tutto il giorno. Poi il malessere. Sottoposto ad accertamenti medici è stata rilevata un'arteria ostruita, causa del suo infarto davanti a microfoni e taccuini risolto con l'ausilio del sopra citato intervento chirurgico.
Gago ha spiegato: "Non ho ancora realizzato del tutto ciò che mi è accaduto. La realtà è questa: non ho ancora pienamente assimilato ciò che avevo, ma ho una seconda opportunità per continuare a vivere".