Gago parla dopo l'infarto in diretta tv: "Ho una seconda opportunità per continuare a vivere"

Gago dopo l'infarto in diretta tv: "Non ho ancora realizzato del tutto ciò che mi è accaduto"

Come riportato da Olé, l'ex centrocampista del Real Madrid e della Roma, attuale allenatore del Club Universidad de Chile,

ha raccontato che si era svegliato avvertendo un malessere fisico e di averlo sofferto per tutto il giorno. Poi il malessere. Sottoposto ad accertamenti medici è stata rilevata un'arteria ostruita, causa del suo infarto davanti a microfoni e taccuini risolto con l'ausilio del sopra citato intervento chirurgico.

Gago ha spiegato: "Non ho ancora realizzato del tutto ciò che mi è accaduto. La realtà è questa: non ho ancora pienamente assimilato ciò che avevo, ma ho una seconda opportunità per continuare a vivere".