Addio a Kevin Keegan: morto a 75 anni il due volte Pallone d'Oro, leggenda del calcio inglese
Il calcio inglese e internazionale è in lutto per la scomparsa di Kevin Keegan. L'ex attaccante, tra i protagonisti assoluti degli anni Settanta e vincitore di due Palloni d'Oro consecutivi, è morto all'età di 75 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. A darne l'annuncio è stata la famiglia con un comunicato, spiegando che Keegan si è spento circondato dall'affetto della moglie e delle figlie. "È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa di Kevin Keegan all'età di 75 anni", si legge nel comunicato diffuso dai familiari. "Era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti".
Una carriera da protagonista tra Inghilterra e Germania
Considerato uno dei più grandi calciatori inglesi della sua generazione, Keegan ha vestito le maglie di Liverpool, Amburgo, Southampton e Newcastle, lasciando il segno ovunque abbia giocato. Con il Liverpool ha vissuto gli anni più vincenti della sua carriera, conquistando tre campionati inglesi, due Coppe Uefa e una Coppa dei Campioni, diventando uno dei simboli dei Reds negli anni Settanta. Dopo il trasferimento in Germania, continuò a brillare anche con l'Amburgo, con cui vinse il campionato tedesco, confermandosi tra i migliori attaccanti del panorama internazionale.
Due Palloni d'Oro consecutivi
Il riconoscimento individuale più prestigioso arrivò con la conquista di due Palloni d'Oro consecutivi, nel 1978 e nel 1979, impresa che certificò il suo status di fuoriclasse assoluto del calcio mondiale. La sua velocità, il dinamismo e la straordinaria capacità realizzativa lo hanno reso uno dei giocatori più iconici della sua epoca.