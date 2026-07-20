Addio a Kevin Keegan: morto a 75 anni il due volte Pallone d'Oro, leggenda del calcio inglese

Il calcio inglese e internazionale è in lutto per la scomparsa di Kevin Keegan. L'ex attaccante, tra i protagonisti assoluti degli anni Settanta e vincitore di due Palloni d'Oro consecutivi, è morto all'età di 75 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. A darne l'annuncio è stata la famiglia con un comunicato, spiegando che Keegan si è spento circondato dall'affetto della moglie e delle figlie. "È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa di Kevin Keegan all'età di 75 anni", si legge nel comunicato diffuso dai familiari. "Era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti".