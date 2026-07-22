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Neymar nella bufera: assente con il Santos per giocare un torneo di poker © APS

Neymar nella bufera: assente con il Santos per giocare un torneo di poker

La stella del Santos non è stato convocato per una gara di Coppa Sudamericana, ma l'allenatore chiarisce
2 min
TagsNeymar

Neymar si è trasformato in un caso che è durato poche ore. La stella del Santos, reduce dal deludente Mondiale con il Brasile, ha suscitato dubbi e perplessità tra i suoi tifosi per il comportamento tenuto prima della partita di Coppa Sudamericana contro l'Universidad Central.  La gara era in Venezuela, O Ney non è stato convocato e poi è stato visto partecipare a un torneo di poker mentre la sua squadra era pronta per scendere in campo: subito si sono sollevate polemiche, ma il tecnico del Santos, Cuca, ha chiarito tutto.

Il "caso" Neymar

"È stato fermo qualche giorno e non ha potuto riposare, quindi abbiamo preferito che si allenasse per arrivare al meglio alla serie di partite. In dieci giorni ne giocheremo quattro: che senso avrebbe avuto portarlo qui? Avete visto quanto sia duro ed estenuante il viaggio. È rimasto lì ad allenarsi, proprio come Willian Arao, João Schmidt e Igor Vinicius, e questo ci offre più opzioni per le prossime partite", ha chiarito l'allenatore, sgonfiando immediatamente il caso.

Il torneo di poker di Neymar

Come riportato da ESPN, Neymar ha partecipato all’edizione invernale della Brazilian Series of Poker (BSOP). L’attaccante, noto per la passione per il poker, è stato avvistato alla Golden Hall del WTC di San Paolo durante la quarta tappa del campionato. Nessun caso, però, era tutto programmato.

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