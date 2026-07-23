Dove vedere Besiktas-Midtjylland in tv? Dazn o Sky, orario
Entrano in scena Besiktas e Midtjylland nel secondo turno dei preliminari di Europa League. Prima uscita ufficiale per Vincenzo Italiano da allenatore dei turchi. All'allenatore ex Fiorentina e Bologna il compito di rilanciare il Besiktas dopo l'ultima annata deludente, con il quarto posto finale in classifica e l'eliminazione prematura in Europa. Il mercato gli ha già regalato pedine importanti, come Nubel e Trossard, ma i nomi non bastano. E nel frattempo, le voci sull'arrivo di Salah si fanno sempre più insistenti.
Besiktas-Midtjylland, l'orario
L'andata del secondo turno preliminare di Europa League tra Besiktas e Midtjylland andrà in scena oggi, giovedì 23 luglio, alle ore 20 al Besiktas Park di Istanbul, sede della scorsa finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo.
Dove vedere Besiktas-Midtjylland in diretta tv
I diritti televisivi della prossima edizione dell'Europa League saranno ancora di Sky Sport, ma nessuna gara di questo secondo turno preliminare sarà trasmessa sulle reti dell'emittente televisiva.
Besiktas-Midtjylland, dove vederla in streaming
Stesso discorso vale per lo streaming. La prossima Europa League sarà visibile su Sky Go e Now: le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Ma Besiktas-Midtjylland non sarà trasmessa neanche in streaming.