Dove vedere Besiktas-Midtjylland in tv? Dazn o Sky, orario

Entrano in scena Besiktas e Midtjylland nel secondo turno dei preliminari di Europa League. Prima uscita ufficiale per Vincenzo Italiano da allenatore dei turchi. All'allenatore ex Fiorentina e Bologna il compito di rilanciare il Besiktas dopo l'ultima annata deludente, con il quarto posto finale in classifica e l'eliminazione prematura in Europa. Il mercato gli ha già regalato pedine importanti, come Nubel e Trossard, ma i nomi non bastano. E nel frattempo, le voci sull'arrivo di Salah si fanno sempre più insistenti.