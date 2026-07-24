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Klopp si scaglia contro la stampa tedesca e minaccia le dimissioni: "Se non lascerete tranquilla la mia famiglia..."

Il nuovo ct della Germania fissa subito le regole per il futuro. E non si tira indietro su alcuni argomenti
2 min
TagsKloppGermania

Jürgen Klopp è appena diventato il nuovo commissario tecnico della Germania, ma ha già messo in chiaro condizioni, obiettivi e limiti da non oltrepassare. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’ex allenatore del Liverpool ha rivolto un duro avvertimento ai media tedeschi, lasciando intendere di essere pronto alle dimissioni qualora la sua famiglia non venisse rispettata. Parole molto nette, con le quali Klopp ha voluto tracciare immediatamente il confine tra il proprio ruolo pubblico e la vita privata.

Klopp e le parole ai giornalisti

l nuovo ct ha assicurato che non resterà aggrappato alla panchina e che, qualora il rapporto con la Federazione dovesse interrompersi, sarebbe disposto ad andarsene senza pretendere alcuna buonuscita. “È un grandissimo onore e sarò pagato molto bene per questo, ma nel giorno in cui voi direte che non mi volete più, me ne andrò senza chiedere buonuscita. Se la Federazione dirà: ‘Così non vogliamo andare avanti’, io me ne andrò”, ha spiegato Klopp. Poi il passaggio più duro, rivolto direttamente alla stampa: “Se vi comporterete male e non lascerete tranquilla la mia famiglia, me ne andrò anche in quel caso. Nel percorso che intraprenderemo avremo bisogno anche di voi. Sarebbe importante che in futuro, nel modo di raccontare le cose, ci fosse maggiore correttezza e si evitassero giudizi troppo rapidi”.

 

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